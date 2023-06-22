طلبة «المنهاج البريطاني».. 4 أيام في مدارسهم بعد العيد

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أبلغت مدارس خاصة في دبي تطبق المنهاج البريطاني أولياء الأمور باستمرار دراسة الفصل الدراسي الثالث بعد إجازة عيد الأضحى المبارك التي ستبدأ من 27 يونيو حتى 3 يوليو المقبل بواقع 4 أيام، إذ من المقرر اختتام العام الدراسي في 7 يوليو المقبل وبدء إجازة الطلبة في 8 من الشهر ذاته، فيما تنهي مدارس أمريكية في دبي دوام طلابها في 28 من الشهر الجاري، فيما أنهي طلبة المدارس الحكومية العام الدراسي مع نهاية امتحانات كلا من المراحل الدراسية.

ومن جهتها أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي التزام المدارس الخاصة في إمارة دبي بالتقويم المدرسي المعتمد مسبقاً من قبل الهيئة، والذي يختلف من مدرسة إلى أخرى بحسب المنهاج التعليمي المتبع واحتياجاته، مع ضرورة تطبيق الحد الأدنى لأيام الدراسة المحددة، ووفقاً للتقويم لا ينتهي العام الدراسي قبل 28 يونيو الجاري.

وأفادت إدارات مدرسية بأنها بدأت بالفعل في تنفيذ خطة لاستثمار الأيام القليلة المتبقية حيث تعمل في الوقت ذاته على تصحيح ورصد وتحليل نتائج الطلبة، وسوف تعقد العديد من الأنشطة والتي سيتخللها اجتماعات أولياء الأمور للوقوف على مستوى الطلبة في نهاية العام الدراسي ولتوجيه ولي الأمر في حال لبرامج تعزز من رفع المستوى الأكاديمي أو الحياتي أو الرياضي أو المهاري لأبنائه خلاله فترة الصيف.

تقويم

ومن جانبه أكد إلياس علي رئيس قسم التدريس والتقويم والمرحلة الثانوية في مدرسة السلام، التزام المدرسة بالتقويم المدرسي الصادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في تحقيق عدد أيام الدراسة، وتحرص على اتباع عدة طرق لتشجيع الطلاب على الحضور للمدرسة واستكمال المهام الدراسية في هذه الفترة.

وقال محمد مطاوع المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، إن مدرسته ملتزمة بالتقويم المدرسي المحدد، وسيتم إنهاء العام الدراسي في 28 من الشهر الجاري، ويتم حالياً رصد وتحليل النتائج وتنظيم عدد من الفعاليات التي تعزز العلاقات الاجتماعية بين الطلاب، مثل الاجتماعات الصغيرة والمناقشات الجماعية، والتي تعزز الروابط الاجتماعية، بالإضافة إلى تنظيم المسابقات الرياضية، والأنشطة الفنية، وورش العمل الممتعة.

واعتبرت الدكتورة مروة علي رئيس قسم اللغة العربية في مدرسة جي اس أس، أن المدارس التي تشجع طلابها على الحضور حتى آخر يوم دراسة تعد من المدارس المتميزة التي تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج التعليمية وتحفيز الطلاب على الاستمرار في التعلم والتطور، وبالتالي، تحرص هذه المدارس على توفير بيئة تعليمية محفزة وممتعة للطلاب، وتنظيم الأنشطة والفعاليات التي تشجعهم على الحضور حتى آخر يوم دراسة.

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