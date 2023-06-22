جامعة هيريوت وات تقدم منحاً دراسية كاملة

المصدر: (دبي - مرفت عبد الحميد)

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أعلنت جامعة هيريوت وات دبي عن تقديم منح دراسية كاملة، إلى جانب راتب سنوي قدره 15000 درهم إماراتي لمدة 3 سنوات، وذلك لـ 4 من الطلبة الحاصلين على معدل عالٍ في الثانوية العامة في دبي، تحت مسمى «منحة العميدة التعليمية»، لدعمهم وتمكينهم من متابعة درجة البكالوريوس في حرمها الجامعي بدبي.

وأوضحت الجامعة أنها اختارت الطلبة المتفوقين الفائزين بالمنحة من مدرستي المركزية، واللغة الإنجليزية الخاصة في دبي.

ونظمت الجامعة حفلاً لتكريم الطلبة الفائزين، حيث قامت البروفيسور هيذر ماكغريجور عميد ونائب رئيس الجامعة، بتهنئة الطلبة ورحبت بهم، متمنية لهم دوام التوفيق في دراستهم الجامعية. وبهذه المناسبة أعربت البروفيسور ماكغريجور عن سعادتها بتكريم الطلبة، الذين أظهروا التزاماً وتميزاً في دراساتهم وأنشطتهم اللامنهجية.

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