تعاون بين «كلية محمد بن راشد» وجمعية «IEEE» لتعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - وام

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وقّعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية - أول مؤسسة أكاديمية بحثية متخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي - مذكرة تفاهم مع جمعية معايير معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات «IEEE» بهدف دعم تطبيق الذكاء الاصطناعي في الإمارات والمنطقة.

ويشمل التعاون بين المؤسستين مجالات عدة بما في ذلك البحوث المشتركة، وتنفيذ سلسلة من دورات التعليم التنفيذي لتدريب مقيمي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مع تركيز الدفعة الأولى على «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي».

ويعتبر منهاج التعليم التنفيذي أول دورة تدريب شخصي من نوعه؛ وهو متاح لجميع قادة القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات والمنطقة العربية، وتنظمه جمعية معايير معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بمساهمة من هيئة دبي الرقمية، وتم تنظيم الدفعة الأولى من سلسلة دورات التعليم التنفيذي في مقر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي في مايو 2023 وضمت هذه الدفعة مجموعة من 25 خبيراً في الذكاء الاصطناعي من 12 مؤسسة حكومية وخاصة رائدة كخطوة أساسية ليصبحوا مقيّمين معتمدين لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

تدريب

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «أوكلت قيادتنا الرشيدة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بمهمة تدريب قادة المستقبل وتمكينهم، وهي مسؤولية حاسمة تدفعنا إلى البقاء دوماً في صدارة أي توجه مستقبلي قادر على إحداث تأثير كبير في عالمنا.

ولا شك بأن الذكاء الاصطناعي سيكون له آثار كبيرة على الحكومات، حيث بات يحفز صنّاع القرار في القطاعين العام والخاص على تغيير طريقة وضع السياسات وصنع القرارات».

وأضاف: «من هذا المنطلق، أبرمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هذه الشراكة الجديدة مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات لتزويد قادة المستقبل بمهارات عملية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإعدادهم للتحديات والفرص التي بدأت تفرضها هذه التكنولوجيا بالفعل».

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