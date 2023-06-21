صقر بن سعود يشهد تخريج طلاب ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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شهد الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، أمس حفل تخريج الدفعة السادسة عشرة من طلاب ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في رأس الخيمة، والبالغ عددهم 104 طلاب والذي أقيم في مسرح كليات التقنية العليا في رأس الخيمة، وبحضور عدد من المسؤولين، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأولياء الأمور. وهنأ الشيخ صقر بن سعود، الخريجين بما بذلوه من جهود لتحقيق النجاح، الذي يعد مصدراً للفخر والاعتزاز لهم ولأولياء أمورهم.. متمنياً لهم دوام التوفيق في مواصلة رحلتهم الجامعية، والسعي الدائم لكسب المزيد من العلم والمعرفة، من أجل خدمة الوطن.

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