فتح التسجيل في مدارس الأجيال والمسار المتقدم

المصدر: (دبي- رحاب حلاوة)

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن إعادة فتح باب التسجيل في مدارس الأجيال، والمسار المتقدم (النخبة) حلقة ثانية للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات للعام الدراسي 2023-2024 وذلك من 20 إلى 26 يونيو 2023. وأوضحت المؤسسة أنه نظراً للإقبال الكبير للالتحاق في مدارس الأجيال تم توفير مقاعد إضافية في جميع المدارس.

وحددت عدة شروط وهي أن يكون الطالب من مواطني الدولة أو من أبناء المواطنات وأن تتوفر مقاعد دراسية في كل مدرسة وأن يقع مكان سكن الطالب ضمن النطاق الجغرافي للمدرسة. كما حددت المؤسسة شروطاً لقبول الطلبة في المسار المتقدم للحلقة الثانية وهي أن يكون الطالب من مواطني الدولة أو من أبناء المواطنات ممن يحملن خلاصة القيد.

وكذلك حصول الطالب المنتقل من الصف الرابع إلى الصف الخامس على درجة 90 في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية ودرجة 80 في مادة العلوم، أما الطلبة الراغبون بالالتحاق بالصف السادس في المسار المتقدم فيتوجب عليهم الحصول على درجة 80 في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم فيما يشترط حصول الطالب المنتقل للصف السابع والصف الثامن على درجة 80 في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.

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