"تعليم" تفتح باب التسجيل في المعسكرات الصيفية لطلبة المدارس الحكومية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل في المعسكرات الصيفية لعام 2023 لجميع طلبة المدارس الحكومية على مستوى الدولة، والتي ستقام خلال الفترة من 17 إلى 28 يوليو المقبل بهدف استثمار العطلة الصيفية في تنمية قدرات الطلبة وإكسابهم مهارات حياتية جديدة.

وأوضحت المؤسسة أن المعسكرات التي تنظم بالشراكة مع 50 جهة محلية ستقام في 35 مركزاً موزعة على مستوى الدولة، بواقع 16 مركزاً في أبوظبي والعين والظفرة، و5 مراكز في دبي، و6 مراكز في الشارقة، إضافة إلى مركزين في كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة، مشيرة إلى أنه تمت مراعاة الكثافة والتوزيع الجغرافي للطلبة عند توزيع المراكز.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم تخصيص مراكز للبنين وأخرى للبنات وجميعها مجهزة وفق أعلى المعايير لتلبية متطلبات واحتياجات جميع الطلبة بما فيهم الطلبة من فئة أصحاب الهمم.

وأكدت أن الفعاليات ستبدأ يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي الواحدة بعد الظهر، وسيتم تخصيص حافلات لنقل الطلبة من وإلى المراكز لضمان سلامتهم وتسهيلاً عليهم وعلى أولياء الأمور، لافتة إلى أنها يمكن للطلبة التسجيل في المعسكرات عبر الرابط https://s.ese.gov.ae/ESE_Summer_Camps.

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