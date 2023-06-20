برنامج إكسبو للمدارس يعلن الفائزات بابتكارات «صانعات التغيير»

المصدر: دبي-وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن فوز ثلاثة مشاريع طلابية في العرض النهائي لتحدي «صانعات التغيير»، وهي مبادرة مشتركة لبرنامج إكسبو للمدارس و«إتش بي» و«إينوف8 تك» لخدمات التعليم.

ورحبت المبادرة بالفتيات المبتكرات اللاتي تتراوح أعمارهن بين ثمانية أعوام وخمسة عشر عاماً لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها العالم والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وقد اختارت لجنة التحكيم من إكسبو للمدارس و«إتش بي» و«إينوف8 تك» الفائزات الثلاث من بين أكثر من 100 مشاركة من 54 مدرسة وما يزيد عن 400 طالبة.

وفاز بالمركز الأول مشروع «إن جي بروجيكت» المقدم من مدرسة أكاديمية جيمس الحديثة.

وتقاسم المركز الثاني مشروعان هما «بروجيكت ريبورن» من مدرسة دلهي الخاصة في الشارقة، و«نو موني داون ذا درين» من مدرسة جيمس ونشستر في دبي.

وجاء في المركز الثالث مشروع «طوب الزراعة» من مدرسة جيمس فاوندرز-المزهر..

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز