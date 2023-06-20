إطلاق كلية ليوا الجديدة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «نما للتعليم» إطلاق كلية ليوا في إمارة أبوظبي كونها كياناً تعليمياً جديداً، بعد دمج كليتي الخوارزمي الدولية، وليوا للتكنولوجيا، ومع إطلاق كلية ليوا في إمارة أبوظبي دشنت الكلية الجديدة 5 كليات متطورة، تقدم 25 برنامجاً أكاديمياً متخصصاً، تلبي مختلف القطاعات الهندسية والعلوم الصحية والإدارية والإعلام، وتقنية المعلومات وغيرها من التخصصات، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية متطور،ة وفق أرقى المعايير العالمية، تتضمن 35 مختبراً تطبيقياً، ونخبة تضم أكثر من 100 عضو هيئة تدريس من الكفاءات الأكاديمية المتميزة، تم استقطابهم من جامعات عالمية مرموقة، بما يعزز من مكانة الكلية، ويسهم بصورة جيدة في تعزيز مسيرة التعليم على مستوى إمارة أبوظبي بصورة خاصة، والدولة بصفة عامة.

وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة «نما للتعليم» أن اختيار مسمى كلية ليوا يعكس اعتزاز نما للتعليم بالهوية الوطنية، التي تمثل إحدى الركائز الأساسية لرسالة نما للتعليم والمؤسسات المندرجة تحت مظلتها.

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