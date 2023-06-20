إطلاق دورة «حمدان – اليونسكو» لتنمية أداء المعلمين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، إطلاق الدورة الثامنة من «جائزة حمدان – اليونسكو لتنمية أداء المعلمين».

وتهدف الجائزة إلى دعم وتشجيع وتعزيز أداء وفاعلية المعلمين في سبيل تحقيق أهداف التعليم للجميع. وتسهم أيضاً في تيسير مشاركة ونشر الممارسات المتميزة المتعلقة بالمعلمين على الصعيد العالمي. ويتم استقبال طلبات المشاركة عبر المنصة الالكترونية الخاصة بالجائزة لغاية 30 أكتوبر 2023.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز إن هذه الجائزة العالمية منذ إطلاق دورتها الأولى في العام 2009 تلاقي إقبالاً متزايداً على مر الأعوام من الفئات المستهدفة، حيث ساهمت في كشف المميزين من مختلف أنحاء العالم وتكريمهم والاستفادة من تجاربهم وتعميم الممارسات التربوية المتميزة.

جهود

وأضاف: «نتطلع إلى استقبال الكثير من المشاركات القيّمة هذا العام. وستبذل المؤسسة كافة جهودها في الوصول إلى الفئات من المؤسسات المستهدفة حتى نعمم مشاركاتهم والتي بلا شك ستساهم في إثراء المجال التعليمي بالكثير من التجارب والخبرات والممارسات الجيدة والتي بدورها ستسهم في الارتقاء بالتعليم وخلق منصة للتواصل بين العاملين في المجال التربوي والمهتمين بالتعليم من المؤسسات والأفراد في كافة أنحاء العالم لتبادل الخبرات والمعرفة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز