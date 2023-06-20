سلطان بن أحمد يشهد تخريج طالبات دفعة اليوبيل الفضي بجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، حفل تخريج الطالبات دفعة اليوبيل الفضي بجامعة الشارقة، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

وهنأ سمو رئيس الجامعة في كلمة له الخريجات من مختلف الكليات بالجامعة، بهذا اليوم الذي تسدل فيه الجامعة الاحتفال بدفعات اليوبيل الفضي لها، لتبدأ مشواراً جديداً في طريق العلم والمعرفة.

وقال سموه: «اليوم تجلسنّ على مقاعد التخرج، وكل واحدة منكن تنتظر أن تسمع اسمها ينادى لترفع رأسها فخراً وتتقدم لنيل الشهادة، وأكاد أجزم بأن الشعور الطاغي هو شعور الفرح والاطمئنان والراحة».

واسترجع سموه ذكريات أيام الدراسة للخريجات بالجامعة، لافتاً إلى أن شعور الإحاطة بالتحديات، التي لازمت الدراسة قد انتهى بفرحة التخرج، لتبدأ لهن رحلة جديدة في دروب الحياة العملية والاجتماعية المختلفة.

وقال سموه: «بين شعبة مغلقة، ومادة غير مدرجة، وبحث لم يكتمل، وبين محاضرة لم تُفهم، وامتحان صعب، أو ربما قسط متأخر، وغيرها من المتاعب، أين هي الآن؟ تلاشت بتخرجكم اليوم. لقد طوينا هذه الصفحة، لنبدأ صفحةً جديدة قد تكون سطورها الأولى متشابهة «رحلة البحث عن العمل، إكمال الدراسات العليا». «تكوين أسرة ومسؤولية أبناء» و«العودة للوطن أو ربما الغربة من جديد»، وغيرها من المتاعب، هل ستستمر؟ لابد لهذه الصفحة أن تنتهي، لتكون نهايتها مشرقة كصفحة يومكم هذا، فمن كانت بدايته محرقة.. كانت نهايته مشرقة».

واختتم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي كلمته بالشكر الجزيل لإدارة الجامعة ولأعضاء هيئتها التدريسية، الذين أحسنوا وأجادوا في نقل ما يحملونه من فكر وعلم ومعرفة إلى عقول الطلبة الواعية، وقلوبهم النابضة وأرواحهم المتقدة، مباركاً سموه لهم جميعاً النجاح، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد والبركة.

وألقى الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة، قدم فيها التهاني إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، بمناسبة تخريج الكوكبة الأخيرة من دفعة اليوبيل الفضي بالجامعة، كما قدم التهاني والتبريكات إلى الخريجات وأولياء أمورهن.

مراتب

وأشار مدير جامعة الشارقة إلى جهود صاحب السمو حاكم الشارقة مؤسس الجامعة، ووعد سموه بأن تتبوأ الجامعة أعلى المراتب العالمية.

وألقت الخريجة شيخة سعيد بن سميط من كلية الاتصال كلمة بالنيابة عن زميلاتها الخريجات، قدمت فيها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على جهود سموه في تأسيس الجامعة ودعمها ورعايتها، كما قدمت الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على رعايته وتشريفه لحفل التخريج.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بتسليم الخريجات شهاداتهن، وعددهن 580 خريجة.

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