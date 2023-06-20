«تعليم»: تقييم المنصات الرقمية التعليمية للطلبة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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تعكف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على تقييم المنصات الرقمية التعليمية المستخدمة من الطلبة، وذلك لتوفير منصات رقمية تعليمية أكثر كفاءة وجودة، من خلال أخذ التغذية الراجعة من الطلبة وذويهم، حول المنصات التعليمية المستخدمة حالياً، ووجهت المؤسسة في تعميم صادر عنها للمدارس بأهمية تقييم تلك المنصات، للوقوف على أفضل المنصات كفاءة، وحصر المنصات التي يمكن الاعتماد عليها أو الاستغناء عن بعضها.

وحددت المؤسسة أن تعبئة الاستبيان لتقييم المنصات التعليمية المتاحة للطلبة يكون في موعد أقصاه اليوم الموافق الثلاثاء 20 يونيو الجاري، وتتطلع المؤسسة من خلال نتائج هذا الاستبيان إلى توفير أفضل المنصات الرقمية التعليمية، وأكثرها كفاءة لتعزيز ودعم مخرجات التعليم والتعلم والارتقاء بجودة العملية التعليمية .

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