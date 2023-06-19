"نما للتعليم" تطلق كلية ليوا في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت "نما للتعليم"إطلاق كلية ليوا في إمارة أبوظبي ككيان تعليمي جديد بعد دمج كليتي الخوارزمي الدولية وليوا للتكنولوجيا، ومع إطلاق كلية ليوا في إمارة أبوظبي دشنت الكلية الجديدة 5 كليات متطورة تقدم 25 برنامجاً أكاديمياً متخصصاً تلبي مختلف القطاعات الهندسية والعلوم الصحية والإدارية والاعلام، وتقنية المعلومات وغيرها من التخصصات، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية متطورة وفق أرقى المعايير العالمية تتضمن 35 مختبراً تطبيقياً، ونخبة تضم أكثر من 100 عضو هيئة تدريس من الكفاءات الأكاديمية المتميزة تم استقطابهم من جامعات عالمية مرموقة بما يعزز من مكانة الكلية ويساهم بصورة جيدة في تعزيز مسيرة التعليم على مستوى إمارة أبوظبي بصورة خاصة، والدولة بصفة عامة.

وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة "نما للتعليم" على أن اختيار مسمى كلية ليوا يعكس اعتزاز نما للتعليم بالهوية الوطنية التي تمثل أحد الركائز الأساسية لرسالة نما للتعليم والمؤسسات المندرجة تحت مظلتها فالاعتزاز بالهوية الوطنية يترجم توجيهات قيادتنا الرشيدة في أن تعزز مؤسساتنا الأكاديمية من الهوية الوطنية لدى الطالب وهذا ما يمثله اختيار اسم كلية ليوا.

وقال د. علي بن حرمل: "إن كلية ليوا الجديدة ستركز على دعم البحث العلمي وتدشين مشروعات بحثية تلبي أجندة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، بالإضافة إلى طرح تخصصات دراسية جديدة تواكب ما يشهده سوق العمل من تطور خلال الفترة المقبلة، وتهيئة بيئة تعليمية محفزة للإبداع والريادة للطلبة من خلال مرونة شاملة لساعات الدوام الدراسي تمتد لفترتين صباحية ومسائية، وكذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع بما يتيح لجميع الطلبة، خاصة الملتحقين بالعمل في الفترة الصباحية الانخراط في استكمال دراستهم خلال الفترة المسائية وكذلك في عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "كلية ليوا ستساهم بصورة جيدة في تعزيز مسيرة التعليم على مستوى إمارة أبوظبي بصورة خاصة، والدولة بصفة عامة، إذ أنه بموجب هذا الدمج سنكون أمام نقلة نوعية جديدة للأداء الأكاديمي المتميز الذي يترجم رسالة وزارة التربية والتعليم ومفوضية الاعتماد الأكاديمي بالوزارة بشأن جودة العملية التعليمية والبرامج والتخصصات التي تطرحها كلية ليوا بفرعيها في أبوظبي والعين، بما يعزز من رفد مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة والدولة بالكوادر المؤهلة من جهة وكذلك تعزيز استدامة تنافسية قطاع التعليم العالي في الدولة بصورة عامة".

هذا وقد تم بعد دمج الكليتين في كلية ليوا مواءمة هياكل الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2023-24 بين الكليتين. وبدأت الكلية بالإستثمار في البنية التحتية وفي رحلة الطالب على كافة المستويات. كما سيفتتح الحرم الجامعي الرئيسي في أبوظبي مركزًا جديدًا للخدمات الطلابية في شهر سبتمبر، في حين سيتمكن الطلاب من الاستفادة من المنح الدراسية المعززة وبرامج المساعدات المالية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز