74% من الطلبة أصحاب الهمم بدبي يتلقون خدمات تعليمية جيدة أو أفضل

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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حققت المدارس الخاصة في إمارة دبي تقدماً ملحوظاً في تحسين جودة خدماتها وأنشطتها التعليمية الموجهة للطلبة أصحاب الهمم، حيث أظهرت نتائج الدورة الحالية للرقابة المدرسية زيادة ملحوظة في عدد المدارس التي تقدم خدمات وأنشطة موجهة للطلبة أصحاب الهمم ضمن فئة "جيد" أو أفضل إلى 146 مدرسة مقارنة بـ 121 مدرسة في العام الدراسي 2018- 2019

وكشفت نتائج الدورة الحالية أن 74% من طلبتنا أصحاب الهمم يتلقون حالياً خدمات وأنشطة تعليمية جيدة أو أفضل مقارنة بنسبتهم التي كانت 71% في العام الدراسي 2018- 2019

وتضاعف تقريباً أعداد المدارس الخاصة التي تقدم خدمات وأنشطة تعليمية متميزة للطلبة أصحاب الهمم، مقارنة بنسبتها التي كانت 7% في العام الدراسي 2018- 2019

وفي المقابل، تراجعت نسبة المدارس التي تقدم خدمات وأنشطة موجهة للطلبة أصحاب الهمم ضمن فئة "ضعيف" إلى 3% بعد أن كانت نسبتها 7% في العام الدراسي 2028- 2019

وقال الدكتور عبد الله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، :" يأتي هذا التحسن في جودة الخدمات والأنشطة الموجهة للطلبة أصحاب الهمم، نتيجة لخطوات جادة ومنهجية من القيادات المدرسية لتعزيز تجارب التعلم الفردية لأبنائنا الطلبة أصحاب الهمم. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نثمن التزام المجتمع المدرسي بأكمله بترسيخ ثقافة وبيئة مدرسية محفزة للإنجاز والنمو الشخصي وجودة الحياة لطلبتنا. نحن ممتنون للمعلمين وللقيادات المدرسية وأولياء الأمور على مساهماتهم وجهودهم المستمرة لما فيه مصلحة أبنائنا الطلبة والطالبات ومدارسهم ودبي".

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