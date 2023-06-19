سلطان بن أحمد: طلابنا يتغلبون على التحديات المعرفية

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أن هناك تحديات كثيرة ستواجه الطلبة في الأيام المقبلة بعد تخرجهم من الجامعة، أبرزها التحديات المعرفية والتقنية، إضافة إلى تحديات الجانب القِيمي والأخلاقي.

جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها أمس في حفل تخريج طلاب جامعة الشارقة «دفعة اليوبيل الفضي» ربيع 2022 ـ 2023، الذي أقيم في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة.

وأضاف سموه: التحدي التقني والذي سيتغلب عليه الطلاب من خلال تخرجهم متسلحين بالشهادة التي ستساعدهم في مواجهة هذا التحدي ومستعينين بالمهارات المكتسبة من دراستهم، أما التحدي الآخر هو التحدي المتعلق بالقيم، نرصد جميعاً ما يحدث في العالم من حولنا وما يقوم به البعض من محاولات لهدم القيم والتخلي عن المبادئ والابتعاد عن الفطرة السليمة تحت عباءة «الحرية والانفتاح والحقوق»، ولا ننكر هذا بل هو حق أريد به باطل.

وفي ختام كلمته وجه سمو رئيس جامعة الشارقة رسالة إلى الخريجين قائلاً: اليوم تستلمون شهاداتِكم سترونها متوجةً بكلمتين «جامعة الشارقة» تأملوا كلمة «جامعة»، وتذكروا بأنها هي التي زودتكم بالعلوم والمعرفة التي ستعينكم على مواجهة التحدي الأول، وتأملوا كلمة «الشارقة» فهي الإمارة التي حرصت على التمسك بالأخلاق والقيم والمبادئ لمواجهة التحدي الثاني، متمنياً لكم التوفيق والنجاح في حياتكم المقبلة.

وكان حفل التخريج قد بدأ بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، ليلقي بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة دعا فيها الخريجين إلى مواصلة الفرح بعد الجهد الكبير المبذول مشيداً بدور أولياء الأمور.

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