«الإمارات للتعليم» تعلن البرمجة الزمنية لإعلان نتائج نهاية العام الدراسي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن البرمجة الزمنية لإعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2023-2022، لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وستستهل بإعلان نتائج طلبة الصفوف من الأول الي الرابع في 22 يونيو وللصفوف من الخامس حتى الثامن في 23 من الشهر ذاته.

ووفق الجدول الزمني لإعلان النتائج، سيتم إعلان نتائج الصفوف من 9 حتى 11 في 24 من يونيو الجاري، وطلبة الصف الثاني عشر سيتم اعلان نتائجه في 26 من يونيو ذاته لجميع المسارات التعليمية.

وأوضحت المؤسسة أنه بوسع الطلبة طباعة الشهادات من الساعة الثامنة مساء حتى الحادية عشرة مساء، وذلك بعد إعلان النتائج.

ودعت المؤسسة الطلبة إلى الاطلاع على النتائج من خلال الدخول إلى بوابة الطالب في يوم الإعلان عبر الرابط: https://student.ese.gov.ae.

وسيحصل طلبة الثاني عشر على شهادة إتمام الدراسة، وستتضمن نتائج رقمية لمواد المجموعة «أ» النظرية، على أن تكون مواد المجموعة «ب» وصفية بالحروف ولا تدخل ضمن المعدّل النهائي للطالب، أما الطلبة من الأول إلى الحادي عشر، فستصدر شهاداتهم وصفية بالحروف فقط لجميع مواد المجموعة «أ» و«ب»، ولن تضم الشهادة معدّل نهائية للطالب، وفق لما ورد في سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي الحالي.

وتحتسب درجات الطالب في شهادة إتمام الدراسة للصف الثاني عشر، من خلال خمسة إجراءات حددها دليل «سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي 2023-2022»، الصادر عن مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي.

وتضمنت إجراءات احتساب الدرجات، أولاً: درجة المادة في نهاية العام الدراسي تحسب من أوزان الفصول الدراسية الثلاثة للتقييم التكوين والختامي، وثانياً: مجموع درجات الطالب الحاصل عليها من مواد المجموعة A، والتي تظهر على صورة رقم وحرف في الشهادة، وثالثاً: يستخرج معدل الطالب من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة A، ورابعاً: تخضع مواد المجموعة B لتقييمات مركزية موحدة، ويكون التقييم بالحروف وليس لها درجات ولا تدخل ضمن المجموع، وخامساً: يختلف سلم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي ويظهر في أسفل الشهادة.

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