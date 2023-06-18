مدرستان بالإمارات ضمن القوائم القصيرة لجائزة أفضل 5 مدارس بالعالم

المصدر: البيان

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تأهلت مدرستان في دولة الإمارات، إحداهما في دبي والأخرى في أبوظبي، ضمن القوائم القصيرة لجوائز أفضل 5 مدارس بالعالم، والتي تم تدشينها في العام الماضي بالتعاون بين "تي4 إيديوكيشن" وشركة أكسنشر العالمية للاستشارات، وأمريكان إكسبريس، وياياسان حسناه الماليزية للاستدامة، ومؤسسة ليمان فونديشن البرازيلية.

وتتضمن جوائز أفضل خمس مدارس في العالم خمس فئات: التعاون المجتمعي، العمل البيئي، الابتكار، التغلب على المحن، ودعم الحياة الصحية بالمدارس، وقد تم إطلاقها بهدف مشاركة أفضل ممارسات المدارس التي تغير حياة الطلاب وتحدث فرقًا حقيقيًا في مجتمعاتهم.

وقد تأهلت مدرسة جيمس مودرن أكاديمي، وهي مدرسة دولية مستقلة في دبي، ضمن فئة الابتكار، بينما اختيرت أكاديمية المعمورة البريطانية، وهي مدرسة دولية مستقلة في أبو ظبي، في فئة العمل البيئي.

وقال فيكاس بوتا، مؤسس "تي4 إيديوكيشن" وجوائز أفضل مدرسة في العالم: "المدارس المدرجة في القائمة المختصرة لجوائز أفضل مدرسة في العالم، بغض النظر عن مكان وجودها أو ما يعلمونه، تشترك جميعها في شيء واحد، إذ أنها تمتلك ثقافة مدرسية قوية، ويعرف قادتهم كيفية جذب وتحفيز المعلمين الاستثنائيين، وإحداث التغيير، وبناء بيئات تعليمية وتعليمية ممتازة".

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