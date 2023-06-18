الجامعات إنجازات تعزز تنافسية الإمارات عالمياً

المصدر: تحقيق: مرفت عبدالحميد، محمد محسن، عصام الدين عوض، عائشة الكعبي، أحمد أبو الفتوح، وجميلة إسماعيل

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حرصت دولة الإمارات على التحول إلى قبلة تعليمية في المنطقة، وهيأت لذلك بنية تحتية وتكنولوجيا متقدمة، حتى أضحت من أكثر أسواق التعليم نضجاً في المنطقة.

واستطاعت جامعات الدولة الحكومية والخاصة أن تحقق إنجازات عديدة في الأعوام السابقة، أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات في التعليم العالي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

قفزة جديدة حققتها جامعة الإمارات العربية المتحدة في التصنيفات العالمية عبر التصنيف في عشرة أهداف للتنمية المستدامة، وذلك حسب تصنيف التأثير للتايمز للتعليم العالي لسنة 2023، وحصولها على تصنيف تأثير عالمي يتراوح من 301 - 400.

وأكد الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات أن هذا التصنيف يستند إلى الجهود التعاونية لجميع الجهات المعنية في النظام التعليمي، ومنها أعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين أدوا أدواراً متنوعة في دعم البحث والنشر في المجلات الدولية المرموقة.

وأرجع أيضاً هذا التصنيف إلى جودة المخرجات البحثية للتخصصات الرئيسة التي حققت الجامعة فيها تقدماً ملحوظاً، إذ عملت الجامعة على تعزيز مخرجاتها البحثية عبر توفير الممكنات الرئيسة للبحث العلمي والتميز والريادة، كالبنية التحتية وتوافر الباحثين وتنوع تخصصاتهم ومصادر التمويل المختلفة والمتاحة للباحثين والطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

مشيراً إلى أن جامعة الإمارات تلتزم تعزيز التعاون الدولي الفعال ذي الأثر المستدام في المجتمع العلمي.

وأضاف إنه تم تصنيف الجامعة المرة الأولى في عشرة أهداف من أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17.

تصنيف ورؤية

وتمكنت جامعة الإمارات من تحقيق قفزة نوعية في تصنيف كيو إس للتخصص لسنة 2023 والذي يعكس الرؤية الطموح أن تكون جامعة بحثية تقوم على الإبداع والابتكار عبر برامج أكاديمية وجودة عالية في البحث العلمي، ما بدوره يعزز السمعة الدولية للجامعة عبر مخرجات تعليمية متميزة وبحوث علمية وتطبيقية تستشرف المستقبل.

وتصدرت الجامعة المرتبة الأولى محلياً في ثلاثة مجالات تخصصية رئيسة حسب تصنيف كيو إس للتخصصات لسنة 2023 وهي علوم الحياة والطب، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإدارة، كما احتلت المرتبة الأولى بالشراكة مع جامعة أخرى محلياً في الفنون والإنسانيات.

ترتيب سنوي

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أن الجامعة التي يأتي ترتيبها سنوياً ضمن أفضل 5 جامعات على مستوى الدولة، قد حققت 15 إنجازاً في الفترة الماضية.

مشيراً إلى أنها حصلت على اعتمادات عالمية مثل AACSB وABET وغيرهما، كما أطلقت 9 تخصصات جديدة وهي بكالوريوس في التسويق الرقمي، وهندسة الحاسوب، والقانون، وإدارة الموارد البشرية والمؤسسية، والماجستير في الأمن المعلوماتي، والهندسة الكهربائية، والتكنولوجيا المالية (فنتك)، واستراتيجية رأس المال البشري، وإدارة سلسلة الإمداد العالمية.

وأضاف إن جامعة دبي حصلت على شهادة آيزو MSI 20000 في مؤشر مقياس السوق العالمي وهو مقياس للجودة المالية للشركات والمؤسسات، كما حققت محصلة البصمة الكربونية «صفراً»، عبر اعتمادها على نسبة 100% من طاقتها التي تحتاجها من حقل الطاقة الشمسية، ما يجعلها مساهماً في إيجاد الحلول لتحديات المناخ.

وأشار إلى أن الجامعة عقدت العديد من المؤتمرات الدولية ونظمت أنشطة مهمة، كما أبرمت عدة اتفاقيات مع المؤسسات والجامعات المحلية والدولية، إضافة إلى أنها دخلت تصنيف QS، وحققت زيادة كبيرة في نسبة البحوث المنشورة في محكمات عالمية.

كما تعاونت مع جامعات أخرى لإعداد 200 في مجالات حيوية ومهمة، وأسهمت في رفع نسبة زيادة الباحثين الإماراتيين في مختبر محمد بن راشد للفضاء، وأنشأت مختبراً لمحاكاة السيناريوهات المستقبلية في مقر الجامعة.

سياحة تعليمية

ومن جهته أوضح الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، أن الجامعة تركز على جذب الطلبة الدوليين لتعزيز مكانة الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص في خريطة السياحة التعليمية، ومكانتها مركزاً للتعليم العالي العالمي.

وأضاف إن الجامعة أيضاً تستهدف استقطاب الطلبة الإماراتيين ورفع نسبتهم من 12% إلى 20% في السنوات الخمس المقبلة.

كما تقدم منحاً دراسية للطلبة المتميزين لتعزيز مشاركتهم في تحقيق أهداف الجامعة الرامية إلى رفد الاقتصاد القومي بخريجين فاعلين ومساهمين في تحقيق الأهداف التنموية للدولة وتخريج رواد أعمال ينشؤون شركات تقدم منتجات صنعت في الإمارات وتسوق إلى العالم. وأفاد الدكتور العساف بأن جامعة روشستر تحتضن 1500 طالب فيما تعزم رفع أعداد الطلبة إلى 1800 طالب في العام الأكاديمي المقبل.

4 مراكز بحثية

وأضاف إن روشستر جامعة غير ربحية تحتضن 4 مراكز بحثية تركز على قضايا مهمة، وهي: الطاقة والاستدامة، والمدينة الذكية، والإبداع وريادة الأعمال.

ومركز التكنولوجيا لأصحاب الهمم، كما أطلقت منطقة جديدة تحتضن مركز الطاقة والاستدامة الذي سيتاح أمام الجميع من داخل وخارج الدولة لتطبيق التكنولوجيا الجديدة في مجالي الطاقة والاستدامة مثل أجهزة لإنتاج طاقة الرياح، وأجهزة لإنتاج الطاقة من ضوء الشمس (السولار)، وبناء ثلاثي الأبعاد لمعالجة وإنتاج الطاقة وغيرها.

أفضل جامعة

ومن جهتها أكدت الدكتورة سوزان مام، مديرة الجامعة الأمريكية بالشارقة أن الجامعة تم تصنيفها أفضل جامعة في الدولة في العديد من التخصصات، ومن ذلك العمارة والفن والتصميم، والهندسة المدنية (تعادل)، والمحاسبة، والمالية، ودراسات الأعمال، والإدارة، بناء على تصنيفات «كيو إس» العالمية للتخصصات الجامعية 2023.

وأضافت إن الجامعة طرحت برنامج دكتوراه في العلوم والهندسة الحيوية، لمواكبة تطورات سوق العمل في ظل الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والأمن الغذائي، والمياه والطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وشمالي إفريقيا، ومن المقرر أن تطرح مساقات في اللغة الكورية في الفصل الدراسي الثاني، ضمن حرصها على تعزيز وتنويع جهودها الأكاديمية والبحثية.

المركز الأول

وحققت جامعة أبوظبي إنجازاً أكاديمياً فحصلت على المركز الأول على مستوى الدولة في تميز التدريس، والثاني وفق مؤشر الاقتباسات من البحوث العلمية للجامعة، كما حصلت على الترتيب 10 دولياً لمؤشر النظرة الدولية، كما جاءت وفق أفضل 3 جامعات في الدولة، وعلى المستوى الدولي من بين أفضل (350-301) جامعة في العالم، وذلك وفقاً لتصنيف مجلة «تايمز» المرموقة للجامعات العالمية لسنة 2023.

وحصلت أيضاً على المركز الأول محلياً و175 دولياً أفضل كليات الأعمال والاقتصاد، والترتيب 179 لقابلية توظيف الخريجين في سنة 2022.

وحصدت المركز الأول في فئتين ضمن جوائز «ستيفي الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا 2023» فنالت الجائزة الذهبية في «الابتكار» لقطاعات خدمات ومنتجات الأعمال، والجائزة نفسها في الاستخدام المبتكر لتكنولوجيا خدمة العملاء، عن نموذج «نظام التعليم المبتكر والذكي».

كما سجلت جامعة أبوظبي إنجازاً جديداً في تصنيف «كيو اس» للجامعات العالمية في مجال إدارة الأعمال، فقفزت إلى 250 مرتبة، ليصبح ترتيبها ضمن أفضل 251-300 جامعة على مستوى العالم في دراسة إدارة الأعمال، والثانية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

115 جنسية

من جانبه أكد الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية في الشارقة، أن الجامعة حققت حضوراً لافتاً ومتميزاً على المستويين المحلي، والإقليمي، والعربي والعالمي، كما حققت إنجازات متنوعة في العام الأكاديمي الجاري، ووصل مجمل جنسيات الطلبة الملتحقين للدراسة بها إلى 115 جنسية.

وأضاف إن الجامعة، حصلت على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، لطرح برامج أكاديمية جديدة، وتطوير البرامج الحالية لتحقق أعلى معايير الجودة والتميز، ومنها: البكالوريوس في القراءات بكلية القرآن الكريم، وبكالوريوس الآداب في الحضارة والتاريخ الإسلامي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وهي برامج فريدة على مستوى الدولة.

كما حصلت على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي لتطوير برامج بكالوريوس الشريعة والدراسات الإسلامية، وبكالوريوس علوم القرآن الكريم، وبرنامج بكالوريوس الآداب في اللغة العربية وآدابها.

40 برنامجاً

وأكد الدكتور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية في عجمان تصنيفها ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً، تضم 2500 طالب وطالبة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، يدرسون في 40 برنامجاً أكاديمياً معتمداً، فيما اعتمدت عدداً من البرامج الجديدة، منها برنامج دكتوراه في مجال الطب الدقيق، في التشخيص المبكر للسرطان بالتعاون مع كبرى الجامعات الفرنسية.

إضافة إلى اعتماد برنامج ماجستير التعليم الطبي الذي يحصل عليه أعضاء التدريس والعاملون في المستشفيات، من داخل الدولة وخارجها، كما تم أخذ الموافقة على البدء بوضع برنامج دكتوراه في التعليم الطبي بالتعاون مع كبرى الجامعات الهولندية.

630 طالباً

وأكد الأستاذ الدكتور غسان القيمري مدير جامعة الفجيرة أن الجامعة وضعت خطة استراتيجية تهدف إلى بناء وإدارة نظام تعليمي ابتكاري يلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية، عبر ضمان جودة مخرجات التعليم في كل التخصصات، الأمر الذي يسهم في زيادة أعداد الطلبة في الجامعة سنوياً، إذ وصل عددهم إلى نحو 630 طالباً وطالبة في العام الأكاديمي الحالي، بزيادة ملحوظة تصل إلى 52% في أعداد الطلبة المسجلين لديها منذ عامين.

ولفت إلى أن الجامعة بصدد تصميم برامج دراسية جديدة في درجة البكالوريوس وتخصص الأنظمة الذكية وإنترنت الأشياء وتخصص التكنولوجيا والخدمات المالية ودبلوم المساعد الصحي وسيتم تقديمها لهيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم لاعتمادها.

وأفاد بأن جامعة الفجيرة أنشأت مبنى جديداً يمثل نقلة نوعية تدعم مسيرة التعليم ومخرجاته، مكوناً من 4 طوابق لتدريس طلبة التمريض وتكنولوجيا المعلومات ويضم أيضاً طابقاً لمركز محاكاة متخصص لقسم التمريض على أحدث الطرز، بقيمة تصل إلى أكثر من 10 ملايين درهم، ومجهز بأحدث الأجهزة والمعدات وأدوات التعليم التي تحاكي ما هو موجود بالمستشفيات المتطورة لضمان كوادر أكفاء جاهزين للتعامل مع مختلف الطوارئ الصحية.

52 طالباً إماراتياً

وأشار الدكتور القيمري إلى أن جامعة الفجيرة أطلقت برنامج البكالوريوس في علوم التمريض، بداية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الماضي، لدعم برنامج التمريض إحدى المهن الاستراتيجية والرئيسة في نظم الرعاية الصحية في الدولة.

وحظي بإقبال لافت وانضم إليه 210 طلاب وطالبات معظمهم من أوائل الثانوية العامة، منهم 52 طالباً وطالبة إماراتيين، ويتوقع استقطاب نحو 125 طالباً وطالبة العام المقبل، مؤكداً أن مبادرات نافس أسهمت في التطوير في قطاع التمريض ودعم المسيرة في هذا المجال الحيوي.

نمو

شهدت جامعة أبوظبي نمواً ملحوظاً في مختلف تخصصاتها ودخلت قائمة التصنيف العالمي في دراسة العلوم الاجتماعية والإدارة، وذلك المرة الأولى، محتلة الترتيب 451-500 على مستوى العالم، والثالث محلياً، إضافة إلى دخول تخصصات الهندسة الميكانيكية والطيران والتصنيع التصنيف المرة الأولى وجاءت ضمن أفضل 451-500 جامعة في هذه التخصصات الدولية والترتيب 5 على مستوى الإمارات.

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