سلطان بن أحمد لخريجي جامعة الشارقة: كونوا بصمة فارقة فأنتم خبراء بمجالاتكم

المصدر: الشارقة ـ البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، حفل تخريج طلبة الكليات الطبية والعلوم الصحية بجامعة الشارقة، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

وألقى سموه كلمةً أعرب فيها عن سعادته بتواصل إنجازات الكليات الطبية والصحية بجامعة الشارقة، وحصولها على الاعتمادات الدولية وفق أعلى المعايير الأكاديمية، قائلاً «قبل عدة أسابيع زارنا وفدٌ رفيع المستوى مكون من اثني عشر خبيراً وعالماً ومدققاً من وكالة الاعتماد الألمانية للرعاية الصحية والاجتماعية، تفقدوا برامج الكليات الصحية وجدوا أنها تُلبي، بل تتجاوز معايير الاعتماد السبعة للوكالة، ورفعوا توصياتهم باعتماد أحد عشر برنامجاً اعتماداً كاملاً دون تحفظ لتصبح جميع برامج الكليات الصحية معتمدة دولياً».

قائلاً سموه «بفضل المعرفة العلمية التي اكتسبتموها، والتدريب العملي الذي تلقيتموه، أنتم الآن خبراء في مجالاتكم.

ارفعوا سقف طموحاتكم للتميز والابتكار. واسعوا في التطوير من خلال البحث العلمي، وكونوا بصمة فارقة، فأنتم آخر دفعةٍ لليوبيل الفضي. ستتوشحون بردائكم الأبيض المنسوج بخيوط قسم الولاء، فحافظوا على هذه الأمانة، احملوها بكل فخر، وكونوا بها بارين».

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