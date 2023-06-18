حسين العسماوي يشخّص قلب الجنين بالذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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برز حسين العسماوي خريج جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في تطوير نظم التشخيص بالأشعة فوق الصوتية، لتعمل بالتزامن مع الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تحسين دقة وسرعة الكشف عن الأمراض وتشخيصها.

العسماوي حاصل على الماجستير في تعلم الآلة، حيث يعمل على تطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التشخيص باستخدام الصور الدقيقة والاحترافية في القطاع الطبي، أبرزها الكشف على قلب الجنين بالصور فائقة الدقة، والتأكد من سلامته حفاظاً على صحة الأم والجنين معاً، وقد أشار العسماوي إلى أنه أجرى تجارب ناجحة بالتنسيق بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و«مستشفى الكورنيش» لطب التوليد وحديثي الولادة في أبوظبي، وكانت النتائج مبهرة في تشخيص الحالة الصحية للجنين.

ويقول العسماوي: في الماضي كان يتطلب تشخيص قلب الجنين في مراحل الحمل المبكرة خبرة كبيرة، وتحليلاً دقيقاً من الأطباء، ومع دخول الذكاء الاصطناعي على الساحة أصبح من الممكن تحسين دقة وفعالية تشخيص قلب الجنين، من خلال تحليل الصور والبيانات الواردة من الأشعة فوق الصوتية باستخدام الخوارزميات، وما إلى ذلك من تشخيص التشوهات بشكل أكثر دقة، وفي وقت أقصر، ما يتيح الفرصة لاتخاذ التدابير اللازمة في وقت مبكر لتحسين نتائج العلاج والرعاية.

تطور

ويضيف العسماوي: إن هذا التطور في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التشخيص الأشعوي يشكل نقلة نوعية في مجال الطب، ويفتح آفاقاً جديدة للرعاية الصحية، وبخلاف دقته في التشخيص فإنه يرفع عن كاهل الطبيب سواء المعالج أو المختص في مجال الأشعة أعباء ضيق الوقت وتمنحه سرعة اتخاذ القرار اتجاه المريض، ما يعزز من فرص انقاذ حياته في بعض الأحيان، والتي تتطلب الدقة في التشخيص وسرعة اتخاذ القرار.

ويشير إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة المتعلقة بالأشعة فوق الصوتية وتشخيص الأمراض الأخرى، فمع تزايد كمية البيانات المولدة في المجال الطبي يصبح من الصعب على البشر تحليلها واستخلاص النتائج الصحيحة، وهنا تأتي أهميته في معالجة هذه البيانات بسرعة هائلة وتحليلها بشكل شامل، ما يسهم في تحسين الدقة وفعالية التشخيص والتوصية بالعلاجات المناسبة.

وقال: شهد العالم تطوراً هائلاً في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والذي أحدث تحولاً جذرياً في العديد من المجالات أبرزها القطاع الطبي، حيث أصبح يلعب دوراً حيوياً في تحسين خدمات التشخيص، وتحقيق نتائج أدق وأسرع في مجال الأشعة فوق الصوتية، والتي تعتبر إحدى الأدوات الأساسية في تشخيص الأمراض، ومراقبة صحة الأفراد.

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