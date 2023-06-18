4 طلاب إماراتيين يوظفون الذكاء الاصطناعي لمعالجة تشققات الطرق

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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وظف 4 طلاب إماراتيين من الجامعة الأمريكية في الشارقة، تخصص هندسة مدنية طرق ومواصلات، وهم: عليا الحمادي، ونوف النقبي، وإبراهيم الحمادي، وراشد المرزوقي، الذكاء الاصطناعي، من خلال استخدام طائرات «درون»، للكشف عن التشققات في الطرق، بهدف إجراء الصيانة بصورة مميزة، وذلك بعد أن تم تزويد «الدرون»، بصندوق يحوي جهازاً لوحياً للتحكم عن بُعد، ومجموعتين من بطاريات الطيران، وحساسات القياس عن بُعد، إضافة إلى تجهيز الطائرة من دون طيار بجهازي استشعار للصور، وكاميرا متعددة الأطياف تتيح التقاط الصور حتى في الظلام الدامس.

استشعار

وأكد الطلبة أن الطائرات من دون طيار تعمل في مجالات عدة، منها: الكشف عن تشققات الطرق، باستخدام أجهزة استشعار الضوء المرئية، وبالأشعة تحت الحمراء، وتكنولوجيا المراقبة لرصد تلك التشققات، فهي قادرة على جمع معلومات مفصلة عن الطرق التي تتواجد بها شقوق، وفي وقت قياسي، كما أن الهدف الرئيس من المشروع، تسهيل عملية اكتشاف تلك التشققات، بواسطة الخرائط الجوية التي تلتقطها «الدرون»، وبطريقة فورية، حيث يعد اكتشاف شقوق الرصيف عملية ضرورية لأغراض الصيانة، لافتين إلى أن الوسائل المستخدمة لإجراء مثل هذه العملية شهدت بعض التغييرات بعد التطورات التكنولوجية الحديثة، في حين أن الأساليب الحالية المستخدمة من قبل السلطات المحلية متطورة وأظهرت تحسينات كبيرة، فإن استخدام طرق بديلة، مثل الطريقة التي تم تنفيذها في المشروع ستعمل على زيادة الكفاءة وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى تقديم آفاق استدامة أفضل إلى البيئة المحلية.

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