تعاون بين «زايد العليا» ومدارس المنارة الخاصة لدمج أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

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أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع مدارس المنارة الخاصة بشأن التعاون في مجال الدمج الأكاديمي للطلبة من أصحاب الهمم ضمن جهود تعزيز منظومة التعليم الدامج والمستمر.

وتتعاون المؤسسة والمدرسة لدمج الطلبة من تلك الفئات في المدارس الخاصة ويدعم كل طرف الجهود التي يبذلها الطرف الآخر في مجال التوعية بالإعاقة والأنشطة المجتمعية لأصحاب الهمم.

وقع المذكرة بمقر المؤسسة عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وعبدالحكيم ماجد السويدي المدير التنفيذي لمدارس المنارة بحضور عدد من قيادات الجانبين.

وبموجب مذكرة التفاهم تعمل المؤسسة على نقل خبرتها للمدرسة لدعم المجالات التخصصية للبرامج والمقاييس وأدوات العمل وطرق التدريس وتسهل إجراء التقييمات اللازمة وإصدار بطاقات أصحاب الهمم للطلبة المحولين من المدرسة وتقوم المؤسسة بإدراج المدرسة ضمن الجهات المرشحة لدمج الطلبة أصحاب الهمم ضمن النطاق الجغرافي لعمل المدرسة بكل فروعها مع مراعاة أن تقوم مدارس المنارة بأخذ الاعتمادات اللازمة والالتزام بجميع السياسات والقواعد المعمول بها بهذا الشأن والصادرة من جهات الاختصاص في الدولة.

من جانبها تلتزم مدارس المنارة بقواعد وسياسات الدمج المعمول بها في الدولة والصادرة من جهات ذات الاختصاص.

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