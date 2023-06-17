تعاون بين «الإقامة» وجامعة دبي لتطوير كفاءة المنتسبين

المصدر: دبي - البيان

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وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وجامعة دبي، اتفاقية شراكة تستهدف التعاون في مجال توفير المنح الدراسية والخصومات لمنتسبي الإدارة العامة وذويهم والتواصل والتنسيق بين الطرفين لما يخدم الصالح العام، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة من الطرفين والارتقاء بها إلى أفضل الممارسات.

وقع الاتفاقية الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال التدريب المشترك وتطوير البرامج التعليمية والمشاركة في الدورات التخصصية والمؤتمرات المنظمة، والتعاون في مجال المبادرات والمشاريع المشتركة، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الخاصة بالطرفين، كما تستهدف تبادل الخبرات والتجارب والدراسات والأفكار الإبداعية والابتكارية والزيارات الميدانية في مجال عمل الطرفين للمساهمة في دفع عجلة التقدم، والتعاون المشترك في التسويق للخدمات المقدمة من الطرفين.

وبموجب اتفاقية الشراكة تقدم جامعة دبي منحاً دراسية سنوياً لبرنامج الماجستير لموظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، كما توفر الجامعة خصومات على جميع تخصصات البكالوريوس لموظفي الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى، كما ستقوم الجامعة بموجب الاتفاقية بتوفير خصومات على جميع برامج الماجستير لموظفي الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى. ويلتزم كل طرف بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل تخصصية لموظفي الطرف الآخر في المجالات المختلفة، ومشاركة الخبراء والمختصين من الطرفين في الملتقيات وورش العمل.

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