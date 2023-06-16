حملة بجامعة زايد لاستفادة الطلبة من خبرات الخريجين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أطلقت جامعة زايد عن حملة جديدة بعنوان رد العطاء تدعو فيها الخريجين إلى مشاركة خبراتهم مع الطلبة الحاليين في دولة الإمارات.

وأقامت الجامعة حفلين مميزين لإطلاق الحملة في حرمي الجامعة في أبوظبي ودبي، وأكدت التزامها بتعزيز التعاون مع خريجيها المميزين، الذين يمكنهم تقديم الإرشاد والدعم للطلبة الحاليين، لمساعدتهم على رسم ملامح مستقبلهم المهني. واطلع الحضور خلال الفعالية على المنهج التعليمي متداخل التخصصات، الذي تعتمده جامعة زايد حالياً، كما تضمنت الفعالية جلسة تدريبية بعنوان «الأثر الإيجابي للإرشاد»، حيث قدمت للخريجين نصائح عملية قيّمة.

وقال راشد الشامسي، مدير إدارة الشؤون المهنية للطلبة والخريجين بالإنابة في جامعة زايد إن الجامعة تلتزم بتعزيز الروابط والتعاون بينهم وبين الطلبة الحاليين، وتحرص على تقديم تجربة متكاملة لطلبتها أثناء فترة دراستهم ، وتثق بقدرة خريجيها على إرشاد طلبتها بطريقة فريدة.

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