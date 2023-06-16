أسئلة «التربية الإسلامية» يسيرة على طلبة الـ12

المصدر: متابعة: رحاب حلاوة، محمد محسن، وعصام الدين عوض

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أدى طلبة الثاني عشر للمدارس الحكومية والخاصة للمسارات العام والمتقدم والنخبة في أبوظبي، أمس، امتحان الفصل الدراسي الثالث لمادة التربية الإسلامية، وذلك في المحطة قبل الأخيرة لنهاية اختبارات العام، ووصفوا أسئلة ورقة امتحان التربية الإسلامية بالسهلة واليسيرة، وأنها في متناول الطالب، حيث جاءت من المقرر الدراسي و«هيكل الامتحان» والأخير عبارة عن دراسة مقتطفات من المنهج الدراسي، فيما يختتم اليوم طلبة الثاني عشر بمساراته الثلاثة (العام والمتقدم والنخبة) امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، بمادتي الكيمياء والأحياء، ويتطلعون إلى النتائج التي من المقرر أن تعلن خلال الفترة من 22 حتى 26 من الشهر الجاري.



وتفصيلاً قال الطلبة عبدالرحمن جامع، وموسى حرزالله، وإبراهيم عامر، وحسام ماجد، ومحمد الحوسني، وريتال علي، لـ«البيان»: إن امتحان التربية الإسلامية جاء سهلاً وفي متناول الطالب، حيث شملت الورقة الإلكترونية على 22 سؤالاً وهي الاختيار من متعدد، ولفتوا إلى أن اجتياز التربية الإسلامية بسهولة حافز جيد لاختتام اختبارات نهاية العام بمادة الكيمياء اليوم.



كما أكد سيف راشد من مدرسة حاتم الطائي المسار المتقدم، أن الأسئلة جاءت صريحة ومباشرة تتوافق مع ما درسوه وألفوه من خلال التدريبات المكثفة التي تلقوها من معلميهم في المدرسة، كما أكدت الطالبة حلا الفارس المسار المتقدم، أن المستوى العام للامتحان كان متوسطاً، حيث جاءت الأسئلة على اختلاف نوعيتها واضحة ومباشرة، وراعت الفروق الفردية بين الطلبة، كما أنه لم تواجههم أي عوائق فنية، أو تقنية خلال أداء امتحانات الفصل الأخير من العام الدراسي الحالي.



لا شكاوى



من جهتها أكدت ندى البكري مديرة المدرسة الأهلية الخيرية بالشارقة، أنه لم ترد إلى لجنة الامتحانات أي شكاوى، بشأن امتحان مادة التربية الإسلامية، وأن جميع الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط، ولا غموض فيها، كما أن كافة الطلبة والطالبات أدوا الامتحان دون عقبات فنية بلا خلل فني منع الطلبة من أداء الامتحانات، مبينة أن أي ورقة امتحانية تأتي لتقيس الفروقات الفردية بين الطلبة، كما أن الأسئلة لم تخرج من المقررات الدراسية التي درسها طلبة الثاني عشر خلال الفصل الدراسي الأول.



احتساب إجابتين



قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي احتساب الإجابتين المتقاربتين في كل من الـ 3 أسئلة التي اشتكى منها الطلبة أول من أمس كإجابات صحيحة في امتحان الدراسات الاجتماعية، وكانت المؤسسة رصدت ملاحظات عدة من الميدان التربوي بخصوص 3 أسئلة وردت في امتحان الدراسات الاجتماعية وتقارب بعض الأجوبة لطلبة الصف الثاني عشر، الذي عقد يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري. ووفقاً لإجراءاتها المعتادة قامت المؤسسة بتشكيل لجنة فنية للبحث في كل الملاحظات الواردة من قبل الميدان التربوي بهذا الخصوص.

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