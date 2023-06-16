سلطان بن أحمد: نعاهدكم بأن نكون في ركب الأمم المتقدمة

المصدر: الشارقة - وام

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، حفل تخريج طلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة «دفعة اليوبيل الفضي» لفصل ربيع 2022/‏‏‏‏‏ 2023 من مختلف الكليات، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

وألقى سمو رئيس جامعة الشارقة كلمة، أكد فيها مضي الجامعة على نهج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أنشئت عليه، في مستقبل سنواتها المقبلة بكل الجهود والإرادة والعزم، أسوة بما تحقق خلال ربع قرن مضى.

وقال سموه: «أقف بينكم اليوم في أولى حفلات التخريج هذا الموسم، لأطوي معكم صفحة مشرقة من تاريخ جامعة الشارقة، حيث نكمل بكم دفعة اليوبيل الفضي، فأنتم مسك ختام 25 عاماً من الإنجاز المتواصل، ولنبدأ اليوم كتابة عهد جديد يواكب سرعة تطور العلوم والتكنولوجيا على مستوى العالم، في ظل هيمنة الذكاء الاصطناعي، ولن نقف مكتوفي الأيدي، بل نعاهدكم بأن نكون في ركب الأمم المتقدمة، تنفيذاً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومؤسس جامعة الشارقة».

وأضاف سموه مهنئاً الطلبة وذويهم وأساتذتهم: «أهنئكم جميعاً على إنجازكم الكبير وتخطيكم كل العقبات، وأهنئ كل من وقف خلفكم وخلف ما حققتموه اليوم، والتهنئة كذلك لذويكم، الذين طالما انتظروا هذه اللحظة، أشاهد ابتسامات الفرح على وجوههم، وأشعر بتلك التي خلف الشاشات، والتهنئة كذلك لأساتذتكم، الذين يضاف في رصيد كل واحد منهم عالم جديد يهدونه للعالم».

نهج

وألقى الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة،قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على تفضله بتشريف حفل التخريج، وتكريم الخريجين، وأشار إلى نهج جامعة الشارقة الرائد في نشر وبذل التعليم الأكاديمي العالي، وفق أعلى المعايير وتعدد البرامج.

وقال: إن التميز العلمي نهج أصيل في جامعة الشارقة، أرسى قواعده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومؤسس جامعة الشارقة، التي أضحت في طليعة الجامعات، التي تطرح برامج الماجستير والدكتوراه، من حيث العدد والتخصصات في دولة الإمارات.

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