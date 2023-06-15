"تعليم" تحتسب إجابتين متقاربتين في امتحان الدراسات الاجتماعية لطلبة الثاني عشر

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي احتساب الاجابتين المتقاربتين في كل من الثلاثة أسئلة التي اشتكي منها الطلبة أمس كإجابات صحيحة في امتحان الدراسات الاجتماعية، وكانت المؤسسة رصدت عده ملاحظات من الميدان التربوي بخصوص ثلاثة أسئلة وردت في امتحان الدراسات الاجتماعية وتقارب بعض الأجوبة لطلبة الصف الثاني عشر و الذي عقد يوم الأربعاء بتاريخ 14 يونيو الجاري.

ووفقا لاجراءتها المعتادة قامت المؤسسة بتشكيل لجنة فنية للبحث في كافة الملاحظات الواردة من قبل الميدان التربوي بهذا الخصوص ومراجعة الامتحان بما يضمن تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للطلبة وفقا لسياساتها لمرتبطة في تقييم و قياس أداء الطلبة.

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