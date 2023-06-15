19 يونيو انطلاق الامتحانات التعويضية لكافة الصفوف من 3 حتى 12

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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اعتمدت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي جداول الامتحانات التعويضية للطلبة من الثالث حتى الثاني عشر للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وتبدأ الامتحانات لجميع المراحل الدراسية في 19 يونيو الجاري وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته لجميع المسارات التعليمية.

وتستهدف الامتحانات التعويضية الطلبة الذين تغيبوا عن امتحان نهاية العام الدراسي بعذر مقبول، أو الذين واجهتهم مشاكل تقنية خلال أداء الاختبارات، وتم حصر بياناتهم من خلال منصة IDH، وتطبق الامتحانات ورقيا للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي للمدرسة، وتطبيق امتحانات الكترونية وورقية للصفوف من الخامس حتى الثاني عشر لمواد اللغتين الإنجليزية والعربية، و الرياضات و الفيزياء و العلوم، وتطبق امتحانات الكترونية لبقية المواد وفق الآلية المتبعة في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث.

وشددت المؤسسة في الموجهات العامة للامتحانات على عدم السماح للطلبة المتأخرين أكثر من 15 دقيقة من تأدية الامتحان، مؤكدة على أهمية الالتزام التام بتوقيت بدء الامتحان وفق ما جاء في جدول الاختبارات التعويضية.

ويستهل طلبة الثاني عشر امتحاناتهم بمادتي الرياضيات والتربية الاسلامية، بواقع فترتين للمادة الاولى، حيث تبدأ الفترة الأول لمادة الرياضيات من 8:30 حتى 11 صباحا، مقسمة الي الجزء الكتابي من 8:30 حتى 9:30 صباحا، والجزء الالكتروني من 9:30 حتى 11 صباحا، على ان تبدأ الفترة الثاني لامتحان التربية الإسلامية من 11:30 حتى 1:30 ظهرا ، وفي اليوم الثاني يمتحن الطلبة مادتي اللغة الانجليزية والعلوم الصحية، فيما يؤدي طلبة النخبة امتحان اللغة الإنجليزية و الاحياء وفي 21 يونيو، يمتحن الطلبة مادتي الفيزياء والتربية الدراسات الاجتماعية، ومن ثم اللغة العربية و الكيمياء / الاحياء في 22 يونيو.

وحددت المؤسسة عده موجهات لتطبيق الاختبارات التعويضية على أن يقدّم طلبة الثاني عشر المسجلين في المدارس الخاصة الامتحان التعويضي في اللجان الامتحانية نفسها التي قدموا فيها امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث.

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