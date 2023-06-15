«مدرسة 42 أبوظبي» تفتح باب التسجيل

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت «مدرسة 42 أبوظبي» مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي فتح باب التسجيل في نسخة شهر يوليو من برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة، والذي يبدأ 10 يوليو 2023، وذلك بهدف اختيار نخبة جديدة من المرشحين للانضمام لبرنامجها المجاني لتعليم البرمجة، القائم على منهجية التعلم الذاتي المشترك عبر المشاريع العملية والألعاب.

يتضمن برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة، مخيم تدريب مكثفاً يستمر 25 يوماً، ويهدف إلى اختبار المهارات البرمجية لدى المرشحين، بالإضافة إلى استكشاف رغبتهم ومثابرتهم وتفانيهم في هذا المجال.

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