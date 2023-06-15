امتحان «الدراسات الاجتماعية» يكشف الفروق بين طلبة الثانوية

المصدر: متابعة: رحاب حلاوة، محمد محسن، وعصام الدين عوض

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تباينت آراء طلبة الصف الثاني عشر حول أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية، إذ أفاد طلبة المسار العام بأن الاختبار سهل في مجمله، وانتهوا منه في الوقت المحدد، فيما أوضح طلبة المسار المتقدم أن الامتحان تضمن أسئلة متنوعة بين السهولة والصعوبة، وبعضها تبرز الفروق بين الطلبة.وخضع الطلبة، أمس، للاختبار إلكترونياً فقط، وجاء الاختبار في 4 فقرات، وكل فقرة 5 أسئلة.

من جانبها، أكدت إدارات مدرسية حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم سهولة امتحان الاجتماعيات، التي جاءت في متناول جميع الطلبة، وراعت الفروقات الفردية، مشيرة إلى أنها لم تتلق شكاوى أو ملاحظات من قبل الطلاب تجاه أسئلتها.

وتابعت: إنه لم يتم تسجيل حالات غياب أو غش، وإن مؤشرات آراء الطلبة حول الاختبارات منذ انطلاقها مبشرة بالخير، ما يعكس قدرات الطلبة على استيعاب المناهج الدراسية، مشيرة إلى أن الأسئلة كانت من ضمن المنهاج والهيكل التعليمي، والتي تدرب عليها الطلبة.

ويختتم الطلبة امتحاناتهم 16 يونيو، فيما سيتم الإعلان عن النتائج بدءاً من 22 يونيو، ولغاية 26 يونيو، وفقاً للحلقات الدراسية، وبينت المؤسسة أنها ستعقد الامتحانات التعويضية، خلال الفترة ما بين 19 إلى 23 يونيو، وذلك للطلبة المتغيبين عن الامتحانات بعذر مقبول، فيما حددت المؤسسة الفترة ما بين 6 إلى 12 يوليو لامتحانات الإعادة، وسيتم الإعلان عن نتائجها في 13 و14 يوليو.

ووصف عدد من الطلبة بعض الأسئلة بأنها غير واضحة المقصد، ومتشابهة، حيث تضمن الامتحان الإلكتروني سؤالاً حول الذكاء الاصطناعي، وأن الرسم البياني به غير واضح واختياراته متشابهة.

وقال عبدالرحمن عبدالله جامع، وموسى حرز الله، وعلي أحمد، وحمد عيسى لـ«البيان»: إن امتحان مادة الدارسات الاجتماعية شملت ورقة إلكترونية بـ 22 سؤالاً، حيث احتوت على 2 إلى 3 أسئلة غير مباشرة، خصوصاً سؤالاً متعلقاً بالرسم البياني لأحد الأسئلة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أنه غير مباشر، ما أدى إلى تشتتهم في اختيار الإجابة الصحيحة، كما وصفوا بقية أسئلة الورقة الإلكترونية بأنها مباشرة، وفي متناول الطالب المتوسط.

من جانبه أكد جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي في أم القيوين أن معظم أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية أتت بعيدة عن الحفظ والتلقين، وفي مستوى الطالب المتوسط، كما أنه بمتابعة الطلبة عن سهولة وصعوبة الامتحان أكدوا أنهم أدوه بيسر، وأنه لا صعوبة فيه، علماً بأن أي امتحان يأتي ليقيس الفروق الفردية بين الطلبة.

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