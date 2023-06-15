مجلس أمناء جامعة الإمارات يناقش تسريع تقدّمها في التصنيف العالمي

المصدر: (العين - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، صباح أمس اجتماعه السادس للعام الأكاديمي الحالي، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة.

وناقش المجلس خطة العمل الشاملة لجامعة الإمارات، التي تهدف إلى تسريع تقدّم الجامعة في التصنيف العالمي، واستمع إلى عرضٍ تقديمي حول وضع الأنشطة البحثية، وإنتاجية البحث العلمي ومقاييس الجودة والتحدّيات المُختلفة المُرتبطة بهذا الأمر.

واعتمد المجلس التقرير السنوي للجامعة للعام الدراسي 2021 /‏ 2022، الذي لخّص رؤيتها واستراتيجيتها وأهدافها المؤسسية.

وفي ختام الاجتماع صادق مجلس الأمناء على ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2024.

ويضم مجلس أمناء جامعة الإمارات في عضويته كلاً من معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة والدكتور اللورد آيجاي كيكاي، أستاذ الجراحة ورئيس معهد بحوث تخثر الدم في كلية لندن الجامعية، ورئيس شركة كينغ هيلث بارتنر؛ وسعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية؛ ومنى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

والدكتور عبدالله محمد الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية؛ وفيصل عبدالعزيز البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة؛ وطيبة عبدالرحيم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك البحرية»؛ وسعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية بوزارة المالية؛ والدكتور محمد الشرياني؛ والدكتور طارق عبدالقادر بن هندي، الرئيس الإقليمي لشركة إيدلمان الشرق الأوسط؛ وآمنة الشامري، محلل تخطيط رئيسي في «أدنوك للتوزيع».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز