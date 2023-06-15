تصديق الشهادات الجامعية تلقائياً في غضون ساعة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أطلقت وزارة التربية والتعليم خدمة التصديق التلقائي للشهادات الجامعية الصادرة عن الجامعات المرخصة داخل الدولة، في أقل من ساعة، بدلاً من 3 أيام عمل، ومنح الجامعات الصلاحية لتقديم الشهادة للتصديق.

وكشف معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، عن عمل الوزارة على إعداد سلسلة من المبادرات لتطوير الخدمات، وسيتم الإعلان قريباً عن مشروع معادلة الشهادات، وهي في مصلحة الطالب سواء في استكمال دراسته أم الالتحاق بسوق العمل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته الوزارة أمس للإعلان عن الخدمة الجديدة التي ستشمل خريجي العام الدراسي الجاري، وتضمن المرحلة الأولى من التصديق التلقائي ست جامعات مرخصة في الدولة وهي جامعة الإمارات، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الشارقة، وجامعة زايد، والجامعة الأمريكية في الشارقة، على أن يشمل المشروع 72 جامعة مرخصة داخل الدولة خلال مراحله، وتستهدف المرحلة الأولى 11 ألف طالب وطالبة.

خدمة استباقية

وقال الفلاسي إن خدمة التصديق التلقائي هي خدمة رقمية استباقية تهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات تصديق الشهادات الجامعية الخاصة بالطلبة في الدولة، مع ضمان جودة المخرج النهائي تماشياً مع مستهدفات الحكومة الرقمية واستراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي لتكون عاملاً مساهماً في بناء مجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية.

وأوضح معاليه أن الخدمة ستساهم في تسهيل التحاق الخريجين من الجامعات بسوق العمل أو استكمال دراستهم داخل أو خارج الدولة من خلال تمكينهم من إتمام عملية تصديق شهاداتهم الجامعية بشكل كامل خلال أقل من ساعة.

الطالب أولوية

وأكد الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية أن التصديق التلقائي يعمل على تيسير رحلة الطالب الجامعي بعد التخرج من داخل الدولة، حيث كان يطلب في الوقت السابق من الطالب بعد تخرجه زيارة مراكز الوزارة لتصديق الشهادة الجامعية، ولكن مع إطلاق هذا المشروع ستصدر الشهادة من الجامعة نفسها مصدقة تلقائياً.

وأوضح أن تعاون الوزارة مع 6 من أكبر الجامعات الموجودة بالدولة كمرحلة أولى على أن يتم توسع تقديم الخدمة في 73 جامعة مرخصة داخل الدولة. رسوم

من جهتها، قالت الدكتورة سميرة الملا مديرة إدارة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة حرصت على توحيد رسوم الخدمة، حيث كانت تختلف من جامعة إلى أخرى، حيث تم توحيدها لتكون 50 درهماً في حالة التصديق فقط، و100 درهم للتصديق واستخراج كشف درجات.

وأوضحت أن هذه المبادرة ستتيح كل الشهادات الجامعية المصدقة من خلال المنصة الوطنية «UAE PASS» بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، وبما يضمن للطلبة الوصول لشهاداتهم المصدقة بشكل أسرع وأكثر موثوقية.

وينفذ المشروع على ثلاث مراحل، ومن المقرر أن تشهد المرحلتين الثانية والثالثة تعميم تطبيق الخدمة على كل مؤسسات التعليم العالي المرخصة في الدولة بحلول عام 2024.

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