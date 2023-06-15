مدرسة تطلق مبادرة «يداً بيد نحو التفوق»

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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أطلقت مدرسة أم غافة للتعليم الثانوي في منطقة العين مبادرة «يداً بيد نحو التفوق» وذلك استعداداً لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، وهي تهدف إلى تعزيز التحصيل الدراسي والتفوق الأكاديمي للطلاب قبل اختبارات نهاية الفصل، وتتضمن المبادرة سلسلة من الأنشطة والإجراءات التي تساعد الطلبة على التحضير بشكل جيد للاختبارات وزيادة فرص نجاحهم.

وقال الدكتور عادل العبيدلي، مدير مدرسة أم غافة للتعليم الثانوي في منطقة العين: إن فكرة المبادرة توفير دعم مكثف للطلاب في فترة ما قبل اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، ويتم تنظيم روابط لحصص تقوية ومراجعات للمواد الدراسية كافة، كما يتم توفير موارد تعليمية إضافية وتوجيه للطلاب حول أفضل الأساليب والاستراتيجيات للدراسة والتحضير للاختبارات.

وأضاف: تهدف المبادرة إلى تحسين أداء الطلبة في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، وزيادة مستوى المعرفة والفهم للمواد الدراسية الرئيسية، والعمل على تعزيز مهارات التحصيل الدراسي والتعلم الذاتي لدى الطلبة، وبالإضافة إلى زيادة الثقة والاستعداد النفسي لدى الطلبة قبل الاختبارات.

تحديات

وأوضح الدكتور عادل العبيدلي بأنه كانت هناك بعض التحديات التي واجهت المبادرة ومنها القيود الزمنية لتنفيذ المبادرة، مما يتطلب تنظيم الحصص في فترة زمنية محدودة. بالإضافة لتعاون الطلبة الذي قد يكون من الصعب الحصول على تعاون ومشاركة كل الطلبة في المبادرة، حيث قد يفضل بعضهم العمل بشكل فردي، أو يشعرون بالتحفظ تجاه الدخول في حصص المراجعة الجماعية.

وأوضح الدكتور سيف سعيد النيادي، مساعد المدير الأكاديمي في مدرسة أم غافة للتعليم الثانوي، أن تفاعل الطلبة وأولياء الأمور مع المبادرة كان إيجابياً ومشجعاً، فالطلبة استفادوا من الدعم الإضافي والموارد التعليمية التي توفرها المبادرة، مما زاد من ثقتهم واستعدادهم للاختبارات، وبالتحديد الطلبة الذين يشعرون بالحاجة إلى دعم إضافي في التحضير للاختبارات.

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