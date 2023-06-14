تفاهم بين «التربية» و«اليونسكو» في الاستدامة البيئية

المصدر: (دبي - وام)

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وقّعت وزارة التربية والتعليم، ومكتب التعليم المناخي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، مذكرة تفاهم، لتعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين في مجال تنفيذ البرامج والأنشطة في مجال الاستدامة البيئية.

وسيشمل التعاون القائم بين الجانبين، مجالات عدة، منها تثقيف الطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية وأصحاب الاختصاص، بشأن قضايا تغير المناخ والاستدامة البيئية، وتنمية مهارات الطلبة لقيادة العمل المناخي؛ ودعم مشاركتهم في تطوير سياسات المناخ وتنفيذها، وغيرها من المجالات الأخرى التي يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين.

وقع مذكرة التفاهم، الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وإريك غيولياردي رئيس مكتب التعليم المناخي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، بحضور الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم، وديفيد ويلجنباس المدير التنفيذي لمكتب التعليم المناخي.

وأكد الدكتور محمد المعلا، أن وزارة التربية والتعليم، حريصة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتوثيق التعاون مع الجهات الدولية المختصة والفاعلة في مجال التعليم، وما يتصل به من قضايا وملفات حيوية.

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