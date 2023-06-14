إغلاق التسجيل ببرنامج الامتياز لطلبة الطب العام والأسنان غداً

المصدر: (دبي - نورا الأمير)

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أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية يوم غدٍ الخميس موعداً نهائياً لاستقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الامتياز لطلبة كليات الطب العام وطب الأسنان الملتحقين في الجامعات داخل الدولة وخارجها.

ودعت المؤسسة إلى سرعة التقديم في البرنامج الذي فتح باب التسجيل فيه يوم 15 مايو الماضي، لافتة إلى شرط أن يكون مقدم الطلب قد تخرج حديثاً ولم يمضي على تخرجه أكثر من سنة، فيما تعطى الأولوية في القبول للمواطنين.

وتتيح الخدمة لخريجي كليات الطب على مستوى الجامعات في الدولة والخارج الالتحاق ببرنامج تدريب أطباء الامتياز، ما يوفر لهم إمكانية دمج المعرفة الطبية التي تلقوها خلال دراستهم الجامعية مع العمل السريري في المستشفيات أو العيادات بطريقة تساهم في تطوير وتحسين مهاراتهم السريرية اللازمة لممارسة الطب، وخدمة المرضى بطريقة آمنة واحترافية، حيث يتم من خلال البرنامج ربط الجانب النظري بالعملي في مجالات دراستهم في الجامعة وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.

وأفادت المؤسسة أن قبول التسجيل في برامج تدريب الامتياز يعني تأهل الطالب للتقديم على البرنامج التدريبي وليس البدء في التدريب، موضحة أن قبول التدريب يتم استناداً لعوامل عدة تتضمن توفر مقاعد التدريب والشواغر المناسبة.

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