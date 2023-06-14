«حمدان الذكية» تشارك في معرض السعادة للتعليم

المصدر: دبي - البيان

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شاركت جامعة حمدان بن محمد الذكية في النسخة الرابعة من معرض السعادة للتعليم العام، الذي استضافته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي.

وتأتي مشاركة الجامعة في هذا المعرض تأكيداً على التزامها بالمساهمة في دفع عجلة تطور العملية التعليمية في الدولة، وضمان تطوير جودة التعليم وتمكين أجيال من الكفاءات العلمية لدعم جهود التنمية في دولة الإمارات تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

أهمية

كما عززت الجامعة من خلال مشاركتها أهمية الانضمام إلى بيئة تعليمية مبتكرة توظِّف التكنولوجيا الذكية لتوفير التعليم للجميع ومواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، وهو ما تتيحه الجامعة من خلال برامجها المتنوعة ومواردها التعليمية والمعرفية الحديثة التي تحفز الأجيال على الإبداع والابتكار عبر مجموعةً من أدوات التمكين التي تقدمها للدارسين.

وأكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، جهود الجامعة في إطار أهدافها الرامية إلى النهوض بمنظومة التعليم العالي استناداً إلى الابتكار والتكنولوجيا، والتزامها بدعم الدارسين ورفدهم بالأدوات التي تساعدهم على استكمال تعليمهم وفقاً لأعلى المعايير العالمية المتبعة في مجال التعليم الذكي.

وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بتطوير وتنمية الشباب أكاديمياً وعلمياً. وأكد التزام الجامعة بالمضي قُدُماً في توفير بيئة تعليمية محورها تمكين الكفاءات الوطنية وجيل الشباب، وغايتها إعادة رسم ملامح مستقبل التعلُّم بما يتواءم مع الاستراتيجيات الوطنية ويواكب المتغيرات المتسارعة في المشهد التعليمي.

ويجمع معرض السعادة للتعليم مجموعة من الجامعات والمؤسسات التعليمية الرائدة، ويستضيف عدداً من المحاضرين المتخصصين الذين يقدمون ورش عمل ومحاضرات حول البرامج التعليمية والتخصصات المطروحة ضمن خصومات كبيرة للموظفين الحكوميين وموظفي الجهات الشركاء وأبنائهم الراغبين في تكملة تعليمهم الأكاديمي بدرجاته الثلاث البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

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