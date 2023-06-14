طالبات يطلقن منصة إلكترونية لمساعدة محللي البيانات

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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أطلقت الطالبات منى السراج، وفاطمة محمد النقبي، وروضة علي الحوسني، وسارة عبدالله الحفيتي، وريم عبدالله البادي، في كلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات، مشروعاً عبارة عن منصة إلكترونية تهدف إلى مساعدة محللي البيانات، خاصة في وزارة التربية والتعليم، عبر إنتاج صور بيانية متنوعة وذات أنماط مثيرة للاهتمام، وذلك بمساعدة من طالبة الدكتوراه هبة هلال عطية، وبإشراف الدكتور محمد شرف.

وأشارت الطالبة فاطمة النقبي إلى استخدام لغة بايثون لبرمجة المنصة، ومن أجل خاصية الاقتراحات تم الاعتماد على مؤشر التباعد لإنتاج صور بيانية ذات أشكال ملحوظة ومهمة.

وأوضحت الطالبة سارة الحفيتي أنه ليست كل الصور البيانية ذات معانٍ مهمة، فمنها ما هو ضعيف وغير صائب، ومنها ما هو مثير للاهتمام، ويؤدي إلى الوصول لاستنتاجات هادفة.

وقالت منى السراج إن استخلاص المعاني والأنماط المثيرة للاهتمام من البيانات قد يتم بشكل يدوي أو بشكل ذاتي، فالطريقة اليدوية الطريقة التقليدية وتحتاج إلى جهود، والتركيز من جهة علماء البيانات، بينما الطريقة الذاتية تختصر الوقت كثيراً، وتمنح المستخدم صوراً بيانية جيدة، ويمكن لها أن توجهه إلى استنتاجات هادفة، ذلك لأن الطريقة الذاتية تتم برمجتها واستخدام معادلات معينة لحساب درجة التميز لكل صورة بيانية محتملة، ثم ترد لك الصور ذات التميز الأعلى وهذا ما نود أن نراه.

ولفتت روضة الحوسني إلى أن استخدام المنصة جعل تجربة دراسة البيانات أمراً ممتعاً، ولفتت إلى أنه بعد اكتمال المنصة كان على فريق العمل اختيار بضعة مؤشرات ثم تظهر الصور البيانية.

وقالت ريم البادي إن استمرت المنصة في التطور فنؤمن بأن بإمكانها مساعدة علماء البيانات من وزارة التربية والتعليم المختصين بدراسة امتحانات TIMSS ولربما حتى امتحانات PIRLS، وبذلك سيسهم في تحسين المستوى الدراسي والمنهاج، وتطبيق سياسات أفضل.

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