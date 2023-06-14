3 طلاب يعدون بحثاً لتعزيز الاستدامة وتقليل التلوث

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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أعد يمان مثنى سبسبي وأسامة أحمد المقبل ويوسف محمد صلاح وهم طلبة بكلية العلوم، قسم علوم الرياضيات بجامعة الإمارات، بحثاً للمشاركة في منتدى أبحاث أهداف التنمية المستدامة الذي نظمته الجامعة في شهر مايو الماضي.

وأكد الطلبة أن البحث العلمي الذي قاموا به يسهم في أداء عمليات صناعية أكثر كفاءة من حيث كمية الطاقة المستخدمة فيها، وبالتالي تعزيز الاستدامة وتقليل التأثير والتلوث البيئي. كما يهدف البحث العلمي عموماً إلى زيادة وعي طلبة جامعة الإمارات والمجتمع بأهداف التنمية المستدامة، وإيجاد حلول شاملة ومستدامة للمشكلات والتحديات.

وقال يمان مثنى سبسبي إن البحث في مجال الاستدامة، ويسهم في استكشاف إمكانات استخدام مثل السوائل النانوية لتحسين كفاءة نقل الحرارة بالحمل الحراري. كما أنه من خلال دراسة خصائص التدفق ونقل الحرارة للسائل النانوي تحت ظروف تسخين مختلفة، فإن الهدف هو تعزيز فهم سلوك النظام وتحسين أدائه، بالإضافة إلى ذلك، حيث إنه من خلال تحسين أداء نقل الحرارة فإن هذه الدراسة قد تؤدي إلى عمليات صناعية أكثر كفاءة من حيث كمية الطاقة المستخدمة، وبالتالي تعزيز الاستدامة وتقليل التأثير والتلوث البيئي.

وأوضح أسامة أحمد المقبل أن البحث تناول تأثير ظروف تغيير درجة حرارة السطح المحددة والتدفق الحراري الموصوف على تدفق دوامة من سائل نانوي الهجين يحتوي على الألمنيوم والمغنيزيوم وثاني أكسيد التيتانيوم إلى سائل نانوي هجين من الماء وجليكول الإيثيلين مع وجود مخروط دوار ساخن.

وتم تطوير نموذج رياضي من المعادلات التفاضلية الجزيئية لدراسة هذا النظام، في هدف فهم سلوكه وتعزيز أدائه. كما أشار يوسف محمد صلاح إلى أنه من الممكن أن يستكشف البحث مستقبلاً مدى تأثير تركيبات الموائع النانوية المختلفة على خصائص التدفق ونقل الحرارة في المبادلات الحرارية، وقد يتضمن ذلك دراسة العديد من الجسيمات النانوية أو مجموعات السوائل القاعدية لتحديد السوائل النانوية ذات الكفاءة العالية في نقل الحرارة.

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