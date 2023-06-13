جامعة الإمارات تمول 7 أبحاث عن التغير المناخي

المصدر: العين - البيان

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مولت جامعة الإمارات 7 مشاريع بحثية عن التغير المناخي من منطلق التزامها بقضايا الاستدامة والتغير المناخي وتحفيز أفراد المجتمع وتشجيعهم على دعم جهود الاستدامة الوطنية من خلال البحث العلمي وتمكين العنصر البشري الإماراتي في مساهمته البحثية لهذه التحديات العلمية، وانطلاقاً من إعلان 2023 عاماً للاستدامة وتماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات للحياد المناخي 2050 وذلك لتحقيق خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول عام 2050، وحرصاً على تعزيز الجهود الوطنية قبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28» والمزمع إقامته في دولة الإمارات من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وأكد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات أن الجامعة تعمل على التركيز على المجالات البحثية ذات الصلة بالتغير المناخي والمحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتمويل المشاريع البحثية المبتكرة ذات الأثر المجتمعي التي تصب في هذا المجال، دعماً للرؤية الوطنية وتحقيقاً للمستهدفات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه من المشاريع الممولة مشروع بحثي بعنوان «تحسين نهج تحويل النفايات إلى طاقة في إعادة التدوير الكيميائي للمواد البلاستيكية في النفايات الإلكترونية»، كما أن هناك مشروعاً بحثياً آخر بعنوان «تحديد الجينات المهمة للتكيف مع تغير المناخ: التعبير الجيني في مجدافيات الأرجل البحرية استجابة للمتغيرات المناخية»، ومن الدراسات البحثية أيضاً دراسة بعنوان «دراسة عددية لسائل نانوي صديق للبيئة يعتمد على الجليكول الأخضر لتعزيز نقل الحرارة حول أسطوانة دائرية متذبذبة دورانياً: تطبيق للطاقة المتجددة».

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