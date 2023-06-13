200 طالب من جامعة الإمارات في ملتقى الاستثمار بالعقول

المصدر: العين - البيان

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نظمت جامعة الإمارات، بالتعاون مع مجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات، ملتقى الاستثمار بالعقول، بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة، بهدف إشراك طلبة الجامعات، ضمن منظومة العمل الأمني، والاستماع إلى أفكار الطلبة وآرائهم ومشاريعهم العلمية والبحثية، والاستفادة منها لمواجهة التحديات الأمنية والمستقبلية.

وشهد الملتقى الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك لشؤون البحث العلمي، والدكتورة سعاد المرزوقي، النائب المشارك لشؤون الطلبة بجامعة الإمارات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وممثلون عن شرطة دبي.

وأكد الدكتور مراد أن جامعة الإمارات حرصت على الاستثمار في الطلبة، باعتبارهم أحد المكونات الرئيسية للمستقبل، ومنذ نشأتها وهي تسهم في تخريج أفواج من الطلبة المبدعين والمبتكرين، وفق أعلى المعايير الأكاديمية في كل التخصصات النوعية، التي تسهم في رفد سوق العمل بتخصصات تسهم في تسريع تنفيذ مشاريع التنمية الوطنية المستدامة، وذلك من خلال منظومة تعليمية متكاملة تستشرف آفاق المستقبل، حيث يوجد أكثر من 46 برنامجاً تعليمياً، إضافة لبرامج الدراسات العليا، التي تسهم بتعزيز دور ومكانة الجامعة مؤسسة وطنية رائدة في البحث العلمي، لمواجهة تحديات المستقبل وتنمية مهارات الطلاب البحثية، من خلال شراكة استراتيجية مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم برسم استراتيجيات تعزيز الأمن الوطني.

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