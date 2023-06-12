20 ورقة بحثية من "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" في المؤتمر الدولي لتعلم الآلة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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حقق باحثو جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي نجاحاً كبيراً بقبول 20 ورقة بحثية لـ 17 مؤلفاً مشاركاً في المؤتمر الدولي لتعلم الآلة، والذي سيعقد خلال يوليو من العام الجاري في ولاية هاواي الأمريكية، ويتصدر الأستاذ المشارك الزائر في قسم تعلم الآلة في الجامعة تونغليانغ ليو طليعة المؤلفين، حيث ينافس بـ 7 أبحاث، وقد أشاد بجهده البحثي "معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات" وأدرجه ضمن قائمة أفضل 10 باحثين واعدين في مجال الذكاء الاصطناعي، ويليه نائب رئيس قسم تعلم الآلة والأستاذ المشارك ومدير مركز الذكاء الاصطناعي التكاملي بالجامعة، كون زانغ بـ 6 أبحاث.

ويبرز بين الأبحاث الـ 20 التي تم قبولها من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وستناقش في المؤتمر الدولي لتعلم الآلة ورقة بحثية بعنوان: "أيهما أفضل للتعلم بوجود التسميات الصاخبة - الطرق شبه الموجهة أو طرق نمذجة صخب التسميات؟" حيث شارك فيه 3 أعضاء من الهيئة التدريسية بالجامعة وهم ليو وزانغ، و مينمينغ غونغ الأستاذ المشارك المنتسب في قسم تعلم الآلة ، و يو ياو الزميل في بحوث ما بعد الدكتوراه.

من جانبه قال البروفسور تونغليانغ ليو إنه يجب أن يتمكن الجميع من الوصول إلى تعلم الآلة وليس الأفراد الذين يستطيعون دفع مبالغ مالية كبيرة، حيث ينتقل مجال تعلم الآلة المعاصر تحديداً إلى عصر من النماذج المعقّدة "مثل الشبكات العصبية العميقة" والتي تستلزم كميات كبيرة من البيانات المُسماة بشكلٍ جيد، في حين أن الشركات الكبيرة تمتلك ما يكفي من الأموال لجمع هذه البيانات.

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