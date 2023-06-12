«التربية والتعليم»: 19 برنامجاً تطبيقياً جديداً في كليات التقنية

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم أن الوزارة انتهت من إجراءات اعتماد 19 برنامجاً تطبيقياً جديداً تتراوح فترة الدراسة فيها من عام إلى عامين، وفقاً للمقررات الدراسية المعتمدة لها، من المقرر إضافتها ضمن البرامج الأكاديمية التي تقدمها مجمعات كليات التقنية العليا في الدولة.

شروط

وقال في مداخلة خلال أعمال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت الأربعاء الماضي: إن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، تبين لها من خلال إجراءات البحث والتدقيق في شأن التحديات التي تواجه الطلاب والطالبات الإماراتيين في الالتحاق بكليات التقنية العليا، وجود صعوبة في التحاق بعض الطلبة، نتيجة لعدم استيفائهم بعض الشروط الخاصة.

وأضاف: تولت الوزارة دراسة هذا الملف بشكل مفصل وكامل لوضع الحلول الناجعة فيه، حيث أسفر عن اعتماد توجه جديد في كليات التقنية العليا، يتمثل في استحداث 19 برنامجاً تطبيقياً، يُمنح منتسبوها شهادات أكاديمية معتمدة، موضحاً أن فترات الدراسة في تلك البرامج تتراوح ما بين عام إلى عامين بحسب البرامج الأكاديمية.

خريجون

وبحسب أحدث الأرقام الإحصائية الصادرة عن مجمع كليات التقنية العليا في الدولة، بلغ إجمالي عدد المؤهلات العملية التي أصدرتها الكلية نحو 92 ألفاً و319 مؤهلاً علمياً ما بين شهادة الدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس والتي منحتها الكليات لنحو 68 ألفاً و185 خريجاً وخريجة منذ العام 1992 إلى نهاية العام الدراسي 2022.

ووفقاً لإحصائيات فإن الإناث يشكلن النسبة الأكبر من إجمالي عدد المؤهلات العلمية التي أصدرتها مجمعات كليات التقنية العليا في الدولة، بواقع 56 ألفاً و200 مؤهل، بنسبة وصلت إلى 61 %، في الوقت الذي حصل فيه الذكور على 36 ألفاً و119 مؤهلاً بنسبة بلغت 39 %.

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