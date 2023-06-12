بدورالقاسمي : خريجو الجامعات أكثر استعداداً لمواكبة التحديات

المصدر: الشارقة - البيان

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شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، حفل تخريج 670 طالباً وطالبة من خريجي دفعة ربيع 2023 من الجامعة، الذي عقد في قاعة المدينة الجامعية.

وشملت الدفعة 282 خريجاً و388 خريجة، منهم 572 خريجاً في مرحلة البكالوريوس و98 في مرحلة الدراسات العليا.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في كلمتها بحفل التخريج أن خريجي الجامعات خلال الفترة الحالية أفضل تجهيزاً للتعامل مع الحياة الواقعية من نظرائهم السابقين؛ نظراً لأنهم أكملوا دراستهم خلال جائحة عالمية غير مسبوقة، وبالتالي باتوا أكثر استعداداً لمواكبة التحديات وتكييف المتغيّرات لصالحهم ولخدمة مجتمعاتهم وأوطانهم.

وهنأت الشيخة بدور القاسمي الخريجين والخريجات، وشاركت الحضور ثلاثة تأملات شكّلت حياتها واستوحتها من الكاتبة النيجيرية شيماماندا نغوزي أديشي، والشاعرة والكاتبة الأمريكية مايا أنجيلو، والأديب اللبناني جبران خليل جبران على التوالي. وهنأت الدكتورة سوزان مام، مديرة الجامعة الأمريكية في الشارقة، الخريجين والخريجات من دفعة ربيع 2023، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.

وكرّمت الشيخة بدور القاسمي خلال الحفل الخريجتين هند خالد الهرمودي، تخصص هندسة مدنية، وزينة معز الناصر، تخصص هندسة كهربائية، اللتين حصلتا على كأس رئيسة الجامعة؛ لتحقيقهما أعلى معدل درجات تراكمي، كما حصلت رميشة نيار صديقي، تخصص مالية، على كأس مديرة الجامعة؛ لتميّزها الأكاديمي وخصالها الحميدة وخدمتها للجامعة.

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