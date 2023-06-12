سلطان القاسمي يستقبل اللورد أليك بروورس بالجامعة الأمريكية في الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، البروفيسور اللورد أليك بروورس أحد مؤسسي مجلس الأمناء بالجامعة الأمريكية في الشارقة.

ورحب سموه خلال الاستقبال الذي أقيم في مقر الجامعة بالبروفيسور اللورد أليك بروورس، مهنئاً سموه إياه بمناسبة تكريمه بالدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية في الشارقة، التي تعتبر أعلى وسام تمنحه الجامعة للبروفيسور، مشيداً سموه بمسيرته العلمية وإنجازاته وإسهاماته المتميزة خلال الفترة الماضية، كما بحث سموه المواضيع العلمية التي تسهم في خدمة العلم والباحثين وطلبة الجامعات.

إهداء

وفي ختام الاستقبال، أهدى صاحب السمو حاكم الشارقة، درع الجامعة الأمريكية للبروفيسور اللورد أليك بروورس، إضافة إلى تكريم عدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة والمنتهية مدتهم في المجلس، حيث التقط معهم الصور التذكارية وهم: تشارلز كوتون، وحميد جعفر، والدكتورة جورجيا نوجنت، ورياض الصادق، موجّهاً سموه لهم الشكر والتقدير على جهودهم خلال فترة عضويتهم في المجلس، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.

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