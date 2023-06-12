طلبة الثانوية في مواجهة الرياضيات اليوم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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يستأنف اليوم طلبة الصف الثاني عشر وطلبة صفوف النقل امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري بمادة الرياضيات، لمختلف أنواع التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وكان طلبة المرحلة الثانوية قد اختتموا امتحاناتهم الأسبوع الماضي بارتياح في مادة العلوم الصحية لمسارين العام والمتقدم ومادة الأحياء لطلبة مسار النخبة. وتطبق الامتحانات إلكترونية وورقية للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، وتطبق الامتحانات في فترتين الأولى ورقية من الساعة 12 حتى 1 ظهراً، والفترة الثانية إلكترونياً من الساعة 1 حتى 2:30 بعد الظهر.

استشارة رقمية

وتواصل مدارس حكومية وخاصة مطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم دعم طلابها خلال فترة الامتحانات، بتقديم فترتين للمراجعة يومياً، بواقع حصة صباحية قبل الامتحان، وأخرى مسائية وتتيح الفرصة للطلبة بسؤال المعلم وتقديم أي استفسارات تخص المادة الدراسية، كما خصصت مدارس ساعة استشارة رقمية للطلبة لتجيب عن استفساراتهم. وحسب البرمجة الزمنية لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تعقد الاختبارات التعويضية للطلبة خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري، على أن يتم إعلان النتائج خلال الفترة من 22 حتى 26 من الشهر ذاته، كما حددت موعد امتحان الإعادة خلال الفترة من 6 حتى 12 يوليو المقبل، فيما تعلن نتائج امتحانات الإعادة في 13 و 14 من الشهر ذاته.

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