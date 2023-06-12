وفد نمساوي يطلع على تجربة «جامعة محمد بن زايد» في التسامح

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث الشيخ عبد الله بن بيّه رئيس المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، خلال استقباله بمقر الجامعة في أبوظبي الدكتور مارتن كينل رئيس إدارة الاندماج والثقافة والمجموعات العرقية لدى المستشارية الفيدرالية في جمهورية النمسا، فرص التعاون والتنسيق في العديد من المجالات ذات الصلة، وناقشا على وجه الخصوص، إمكانية التعاون في مجال نشر قيم التسامح والتعايش والمواطنة.

شهد اللقاء الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة، والدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، عضو مجلس أمناء الجامعة.

ورحب عبدالله بن بيَه بزيارة الوفد النمساوي لمقر الجامعة، والتعرف إلى برامجها العلمية وأنشطتها الثقافية والمجتمعية الأخرى.

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