طالبان إماراتيان يطلقان حملة الوعي السيبراني

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أطلق طالبان إماراتيان من جامعة الشارقة، هما: حمد جمعة النقبي، ومريم سيف المزروعي، تخصص العلاقات العامة في كلية الاتصال، حملة الوعي السيبراني التي تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بمخاطر المخترقين، وكيفية التصدي للمشكلات التي قد تواجه المستخدم في أثناء تصفحه مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

واستفاد من الحملة أكثر من 2000 شخص من مختلف الدوائر الحكومية والخاصة، كما تم توزيع عدد كبير من المطويات التي تحمل إرشادات توعوية لمستخدمي تلك المواقع، وتنظيم جلسات افتراضية، شارك فيها مختصون في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى تنظيم جلسات حوارية متعددة لعدد من طلاب المرحلة الثانوية، حيث تم عقد 7 ورش واقعية، وجلستين افتراضيتين، لتعزيز الوعي السيبراني لتلك الشريحة المهمة من أفراد المجتمع.

تهديدات

وأكد حمد النقبي أن الحملة التي تم إطلاقها تهدف إلى تعريف الفئة المستهدفة من أفراد المجتمع بطرق تجنب التهديدات السيبرانية، وذلك من خلال استخدام كلمات سرية قوية تحتوي على أرقام وحروف ورموز كبيرة وصغيرة ومتنوعة، وعدم فتح الروابط المشبوهة، خاصة التي تطلب بيانات حساسة، وتحديث نظام التشغيل بشكل مستمر، واستخدام برنامج مكافح الفيروسات وتحديثه بشكل مستمر، إضافة إلى استخدام شبكات «واي فاي» موثوقة، والابتعاد عن الشبكات العامة، لافتاً إلى أن حملة الوعي السيبراني استفاد منها أكثر من 2000 شخص من مختلف شرائح المجتمع.

خطورة

من جانبها، أكدت مريم المزروعي أن حملة الوعي السيبراني شملت العديد من برامج التوعية، التي تستهدف الجمهور من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لتوعيتهم بخطورة مشاركة بياناتهم الشخصية مع أشخاص غير معروفين عبر الشبكة العنكبوتية، حيث تم عقد العديد من الورش والجلسات الواقعية والافتراضية لموظفي الدوائر الحكومية والمحلية بالشارقة، وتم من خلالها التعريف بتأثير الهجمات الإلكترونية على الأفراد.

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