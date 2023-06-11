فعاليات توعوية لطلبة مدرسة كينجز دبي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، فعاليات توعية لطلبة مدرسة كينجز دبي، بهدف التعريف بالخدمات التي تقدمها شرطة دبي للمجتمع في سبيل تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراده.

وأكد الرائد علي يوسف آل علي رئيس قسم التنوع الثقافي في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن فرق العمل وبتوجيهات من العميد علي المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، تواصل فعاليات النزول الميداني إلى مختلف مدارس الإمارة لنشر التوعية للطلبة بمهام الشرطة والخدمات الشرطية إلى جانب نشر التوعية حول بعض المشكلات والظواهر والتحديات التي تواجه الجيل الشاب من مختلف الأعمار.

وتضمنت الفعالية تقديم التوعية في الجانب المروري وإجراءات السلامة العامة أثناء استخدام الطريق والحافلات المدرسية، وكيفية الاتصال والتواصل مع الشرطة على الرقم المجاني 999 في حال وجود حالة طارئة وعلى الرقم 901 في الحالات غير الطارئة، وإلقاء الضوء على بعض المظاهر السلبية مثل التنمر و«التنمر الإلكتروني» والتوعية بالاستخدام الآمن لمواقع التواصل والإنترنت.

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