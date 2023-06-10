فريق طلابي يفوز بالمركز الأول في المسابقة الوطنية للروبوتات

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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تمكن فريق عمل طلابي جامعي يتكون من 7 طلاب وهم: حمد بن قربان، وعبدالرحمن الكمالي، وزكريا آل علي، وراشد المهيري، وحمد جمعة، ومحمد المزروعي، وناصر زادة، من تصميم روبوت بإتقان مهارات بناء دقيقة، وتصميمه بأبعاد وقياسات محددة، وبرمجتها لأداء المهام المطلوبة في مواجهة التحديات، وبناء على ذلك فازوا بالمركز الأول في المسابقة الوطنية للروبوتات التي نظمتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وبرعاية الجامعة الكندية في دبي، إضافة إلى تأهلهم للمشاركة في مسابقة فيكس روبوت العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق الفريق الطلابي نتائج طيبة إزاء المشاركة، وتمثيل دولة الإمارات في هذا المحفل العلمي.

«البيان» التقت الطلاب الذين أكدوا أن تصميم الروبوت جاء بما يتوافق مع شروط ومتطلبات المشاركة في مسابقة الروبوت العالمية VEX U، مشيدين في الوقت ذاته بتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة، والتي جعلت الإمارات متفردة في تبني الحلول والتقنيات التكنولوجية الحديثة، وتعزيز قدرات الروبوتات في أداء شتى المهام.

مهرجان

وقال حمد بن قربان: «إن المسابقة الوطنية للروبوتات تعتبر مهرجاناً كبيراً للشباب في جميع أنحاء العالم لعرض مواهبهم ومهاراتهم في تصميم وبناء الروبوتات، وذلك بشحذ هممهم لتعلم مهارات يحتاجون إليها لمواجهة تحديات جديدة مستقبلاً. ولم نشارك في المسابقة العالمية إلا ونحن نمتلك المهارات المتعددة في كيفية بناء وتصميم الروبوتات».

وأوضح عبد الرحمن الكمالي أنه وزملاؤه قد شاركوا في مسابقة الروبوت العالمية VEX U في شهر مايو الماضي من خلال تصميمهم للروبوت. وأضاف: «إن تكنولوجيا الروبوت «فيكس» وتطبيقاتها تشكل جوهر المشروع، وتُعتبر هذه المسابقة الأكبر والأهم في مجال تكنولوجيا الروبوت لطلاب المرحلة الجامعية. ويتمثل الهدف الرئيسي من المشروع هو تأسيس جيل من المواهب».

حساسات

وأشار زكريا آل علي إلى أن الروبوت مركب من قطع فيكس روبوت، وتم تجهيزه بقطع حساسات ومحركات فيكس، وتصميم بعض القطع باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، مضيفاً: «لقد واجه المشروع بعض التحديات في التنظيم وتحقيق التوازن بين الدراسة والمشاركة في المسابقة العالمية. ومع ذلك، استفاد الفريق من الخبرات السابقة في مجال الروبوت والتكنولوجيا، مما ساعد في تسهيل مهام فريق العمل. كما تعلمنا من الأخطاء والتحديات التي واجهناها، وعملنا على تجاوزها».

كما قال راشد المهيري: «لم نتردد مطلقاً في المشاركة في المسابقة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية. لا سيما وأنها تسهم في تطوير مهارات الطلاب المشاركين وتعزيز قدراتهم المعرفية والتقنية، وتشجيعهم على الابتكار والريادة. كما تهدف إلى تأسيس جيل من المواهب المتمكنة قادرة على المنافسة».

وأكد حمد جمعة على فوز الفريق الطلابي بالمراكز الأولى على المستوى المحلي والوطني من خلال تصميمهم للروبوت، موضحاً: «كما حققنا من خلال مشاركتنا في المسابقة العالمية في ولاية تكساس بأمريكا، وتحديداً في دالاس نتائج إيجابية، ونطمح في أن نحقق المركز الأول في السنوات القادمة».

ولفت محمد المزروعي إلى أن تصميم الروبوت لم يتم من فراغ، وإنما لبيان سُبل توظيف حلول الذكاء الاصطناعي لتصميم وتطوير روبوتات ذكية تسهم في رسم ملامح مستقبل أفضل. وقال ناصر زادة: «نسعى لرفع مكانة الدولة من خلال تمثيل جامعة الإمارات العربية المتحدة في العديد من المحافل والمسابقات العلمية ».

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