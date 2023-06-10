تنوّع أسئلة «العلوم الصحية» يسعد طلبة الـ12

المصدر: متابعة: رحاب حلاوة، محمد محسن، عصام الدين عوض

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تقدّم طلبة الثاني عشر للمسار العام والمتقدم، أمس، لامتحان العلوم الصحية، أما مسار النخبة فخضع لامتحان الأحياء، في الفترة الأولى فقط من 9 حتى 11 صباحاً، وجاءت الأسئلة متنوعة وتحاكي الهياكل التعليمية وشاملة للمنهاج المقرر.

وأوضح عدد من الطلبة أن الورقة الامتحانية أسعدتهم بتنوع أسئلتها، إذ لم يواجهوا فيها أي صعوبات، وكانت في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد أي شكاوى، فيما تواصل مدارس حكومية وخاصة مطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم دعم طلابها خلال فترة الامتحانات، بتقديم فترتين للمراجعة يومياً، بواقع حصة صباحية قبل الامتحان، وأخرى مسائية وتتيح الفرصة للطلبة بسؤال المعلم وتقديم أي استفسارات تخص المادة الدراسية.



وحددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إجراءات الامتحانات التعويضية خلال الفترة من 19 وحتى 23 يونيو الجاري، عقب انتهاء انعقاد الامتحانات النهائية.



وأوصت المؤسسة في دليل سياسة الامتحانات بتحري الدقة في تحديد بيانات الطلبة والمواد التي واجهتهم فيها مشاكل تقنية بشكل يومي.



هيكل الامتحان



وأكد طلبة لـ«البيان» أن أسئلة الامتحان سهلة وفي متناول الطالب، حيث جاءت من المقرر الدراسي و«هيكل الامتحان» الذي هو عبارة عن دراسة مقتطفات من المنهج الدراسي، وأكدوا أن ورقة الامتحان الإلكترونية شملت 22 سؤالاً إلكترونياً منها سؤالان «بونص».



وأجمع الطلبة، موسى حرز الله، وعبدالرحمن إبراهيم، وكريم خاطر، وحسين الموسوي، من المسارين العام والمتقدم على إن الامتحان جاء سهلاً وفي متناول الطالب، إذ إنه لم يخرج عن المقرر الدراسي وهيكل الامتحان، وقد شمل الاختبار 22 سؤالاً، منها سؤالان «بونص»، بالإضافة إلى أن الوقت كان كافياً لاجتياز الإجابة عن الورقة الإلكترونية، مما عزز الاختيارات في الإجابة لدى الطالب، مؤكدين أن سهولة امتحان العلوم الصحية حافز قوي للطلبة قبل خوض امتحان الرياضيات الاثنين المقبل.



كما أبدى الطالب طارق زياد، متقدم من مدرسة النور الدولية بالشارقة، ارتياحه لامتحان العلوم الصحية، مؤكداً أن الورقة الامتحانية جاءت من المنهاج، وأن الأسئلة تعتبر نموذجية، حيث جاءت متنوعة ومناسبة لجميع مستويات الطلبة، عدا بعض الأسئلة التي تحتاج مهارات عالية، وشاطره الرأي الطالب عبدالعزيز محمد، بأن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وألا صعوبة تذكر فيه، كما أنه راعى جميع مستويات الطلبة ولا لبس فيه.



لا شكاوى



أفادت مها بركة مديرة مدرسة الشعلة الخاصة في عجمان، أنه لم ترد إلى لجنة الامتحانات أي شكاوى تفيد بصعوبة امتحان مادة العلوم الصحية الذي أدوه صباح أمس في الفصل الدراسي الأخير للعام الدراسي الحالي، وأن جميع الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط، ولا غموض فيها، مبينة أن أي ورقة امتحانية تأتي لتقيس الذكاء والفروقات الفردية بين الطلبة.

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