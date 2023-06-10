إطلاق الموسم الثالث من «تحدي علوم المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، ممثّلة بمركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار، عن إطلاق الموسم الثالث من مسابقة «تحدي علوم المستقبل» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشكل مسابقة «تحدي علوم المستقبل» منصة هدفها تعزيز تعلم مبادئ الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء من خلال التركيز على أساليب التعلم متعدد التخصصات للطلاب الموهوبين وتشجيعهم على الابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والهامهم لتطبيق هذه المعارف في حل المشكلات العملية من خلال المسابقات والتحديات التي تحفّز القدرات العقلية واكتساب مهارات جديدة ومشاركة رؤاهم ومعرفتهم مع مجتمعاتهم، وبالتالي تساهم في تحقيق تطلعاتهم في الابتكار وإحداث تأثير إيجابي وخلق مستقبل حافل بالإبداع والابتكار.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «تستهدف المسابقة تعزيز تعلم مبادئ الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للطلاب الموهوبين وتشجيعهم على الابتكار من خلال تهيئة البيئة المناسبة والإشراف على أنشطتهم ومشاريعهم، حتى يتمكنوا من تطوير مواهبهم في مجال الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والتي ستساهم في إعدادهم لمهن المستقبل».

وأضاف الدكتور السويدي: «تأتي هذه المسابقة التي تستهدف مشاركين من كل دول مجلس التعاون الخليجي في وقت أصبحت التكنولوجيا من ضروريات الحياة مع انتشار الذكاء الاصطناعي واستخدامه في العديد من المجالات مثل الصحة والبيئة والتعليم والتمويل والترفيه وغيرها. ومن هنا تأتي أهمية هذه المسابقة والتي تسعى المؤسسة من خلالها إلى تخريج أجيال لديها القدرة على مواكبة التطور العلمي والتقني المتسارع في عالم اليوم للمساهمة في خدمة مجتمعاتنا وتعزيز تنافسية منطقتنا على الصعيد العالمي».

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